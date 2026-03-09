NBA歴代単独2位…バックスのボビー・ポーティスがベンチスタートで通算87回目のダブルダブル

3月9日（現地時間8日）。ミルウォーキー・バックスは、ホームのファイサーブ・フォーラムで行われたオーランド・マジック戦に91－130で大敗し、27勝36敗でイースタン・カンファレンス11位とした。

そうした中、ベンチスタートのボビー・ポーティスがチーム最多の18得点10リバウンドに3アシスト1スティール1ブロックと奮戦。206センチ113キロのビッグマンは、今シーズン10度目のダブルダブルをマーク。

NBAキャリア11年目のポーティスは、バックス在籍6年目をプレーする31歳のベテラン。バックスにはヤニス・アデトクンボとマイルズ・ターナー、昨シーズンまではブルック・ロぺス（現ロサンゼルス・クリッパーズ）といったビッグマンたちがいたこともあり、ポーティスはベンチスタート中心に起用されてきた。

2021年のリーグ制覇にも貢献した男は、マジック戦でベンチスタートから通算87回目のダブルダブルに達したことで、ロイ・タープリー（元ダラス・マーベリックス／86回）を抜き、NBA史上単独2位へと躍り出た。ポーティスの上にいるのは、デトレフ・シュレンプ（元シアトル・スーパーソニックスほか／106回）のみ。

今シーズンのバックスはイースト下位へ低迷も、ポーティスはここまで60試合へ出場。平均23.9分13.2得点6.3リバウンド1.5アシストにフィールドゴール成功率49.2パーセント、3ポイントシュート成功率45.3パーセント（平均1.9本成功）を残している。