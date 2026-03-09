双子出産の中川翔子、ずり這い中の息子公開「薄毛で可愛い後頭部」「むちむちのおててにキュン」の声
【モデルプレス＝2026/03/09】歌手でタレントの中川翔子が、3月9日までに自身のInstagramストーリーズを更新。息子がずり這いをする様子を公開した。
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳双子出産タレント「薄毛で可愛い後頭部」生後5ヶ月息子が一生懸命ずり這いする姿
◆中川翔子、ずり這い中の息子の姿公開
中川は「すすんでるど！」と添え、ずり這いをする息子の後ろ姿を撮影した動画を投稿。布団にうつ伏せになり、身体全体を動かして少しずつ前に進む姿が収められている。
また「ふたご」と記し、うつ伏せの状態で顔を上げた息子2人が仲良く並んだショットや、「むちむちち」と息子のふっくらとした手をアップで撮影した写真も載せている。
◆中川翔子の投稿に「薄毛で可愛い後頭部」の声
この投稿に、ファンからは「頑張ってる姿に感動」「薄毛で可愛い後頭部」「小さな足が愛おしい」「むちむちのおててにキュン」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
