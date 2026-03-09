先輩猫と一緒に遊びたいワンコは、あの手この手で気を引こうとして…？独特すぎる遊びの誘い方が話題になり、投稿は記事執筆時点で5万6000回再生を突破。「仲良し」「笑った」「癒される」といった声が寄せられています。

ワンコは先輩猫が大好き

YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」に投稿されたのは、ポメラニアンの「ポテチ」くんと先輩猫の「レモン」さんの微笑ましいやり取りです。ポテチくんはレモンさんのことが大好きで、この日も「構ってよ～」と絡みにいっていたそう。レモンさんも喉をゴロゴロ鳴らして、嬉しそうな様子だったとか。

しばらくレモンさんと一緒に過ごした後は、飼い主さんに甘え始めたポテチくん。そしてお次は、なぜかキャットタワーの中へ…。

一緒に遊びたくてかくれんぼ開始

ポテチくんは筒型のタワーの穴からひょっこりお顔を出して、レモンさんの様子をうかがっていたそう。そしてレモンさんがそばにくると、穴の中にお顔を引っ込めて隠れたとか。どうやらレモンさんと遊びたくて、かくれんぼを始めたようです。

ご本人は上手に隠れているつもりなのかもしれませんが、穴から真っ白でふわふわの体が見えているため、そこにいるのはバレバレ…。レモンさんは「何してるの？」とばかりに穴を覗き込んだかと思うと、そのままポテチくんを放置して立ち去ってしまったとか。

独特すぎる遊びの誘い方が可愛い！

スルーされてしょんぼり気味のポテチくんですが、これくらいではめげません。再びレモンさんがキャットタワーの近くにきたら、今度はタワーと壁の隙間からお顔を覗かせるポテチくん。そしてレモンさんをガン見しながらニヤッと笑い、「遊ぼう！」とアピールしたそう。独特すぎる遊びの誘い方が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

ポテチくんがあの手この手で気を引こうとする姿は健気で愛おしいですが、レモンさんはお昼寝を始めてしまったそう。結局遊びらしい遊びはできませんでしたが、ポテチくんはレモンさんとのやり取りを楽しんでいるようだったとか。そんな2匹の仲良しな姿は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛いw」「微笑ましい」「スルーされちゃったけど楽しいもんって顔しとる」「こういう何でもない日々が幸せなんですよね」といったコメントが寄せられています。

ポテチくん＆レモンさんの仲良しで可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」をチェックしてくださいね。

