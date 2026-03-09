台湾プロ野球・富邦ガーディアンズのチアリーダーで大人気のジェシー（29）が9日までに自身のスレッズを更新。東京での思い出ショットを投稿した。

WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36人で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュン、など日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。36人から選抜された12人が来日した。

自身のスレッズで「試合のドキドキがまだ止まらないけど…」とつづり始めた。

「やっぱり納豆と麦茶。それに東京ドームの牛タン弁当も。もう、びっくりするくらい美味しかった！」と食事ショットを公開。

最後に「うーん…次は何を食べようかな〜」と東京での思い出ショットを投稿した。

銘傳大学の経済・金融学系を卒業し、外資系航空会社の客室乗務員に内定した経験もあるが、最終的に台湾での活動を選んだジェシー。21年から富邦ガーディアンズのチアチームに参加。22年に味全ドラゴンズのチアチームに移籍した。しかし開幕前に足のケガをしてしまい全休。23年に富邦ガーディアンズのチアチームに復帰した。