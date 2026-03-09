ストリングスホテル 名古屋から、桜色のいちごアフタヌーンティーが登場。春を運ぶ5段重ねのスイーツ＆セイボリーが贅沢！
◆ストリングスホテル 名古屋から、桜色のいちごアフタヌーンティーが登場。春を運ぶ5段重ねのスイーツ＆セイボリーが贅沢！
ストリングスホテル 名古屋の「ニューヨークラウンジ」と「グラマシースイート」に、2026年3月16日（月）から4月30日（木）までの期間限定で「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」が登場。
桜色に染まったいちご尽くしのスイーツやセイボリーが5段スタンドを彩るほか、春爛漫を表したようなミルフィーユパフェのオプションも。名店からセレクトしたこだわりの紅茶を片手に、目と舌で楽しむお花見ティータイムを叶えて。
この記事の要約レポート
・ストリングスホテル 名古屋の2店舗で、2026年3月16日（月）から4月30日（木）まで「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」を開催
・メニューは5段のティースタンドで提供。最上段を飾る桜色のヴェリーヌとムースもキュート
・いちごのタルトや桜餡バターのクッキーサンドなど、いちご尽くしのスイーツが春を運ぶ
・いちご×生ハムなど意外な組み合わせのセイボリーや2種類のスコーンも楽しみ
・華やかなオプションメニュー「いちごと桜のミルフィーユパフェ」はぜひオーダーしたい
シャンパンジュレが輝くヴェリーヌと、爽やかなライムが香るいちごムース
5段のティースタンドが運ばれてきた瞬間、広がるのはいちごと桜の春らしい香り。
スタンドのいちばん上の段には、シャンパンのジュレと甘酸っぱいいちごが相性抜群の「いちごと桜のヴェリーヌ」と、いちごの甘みを引き立てるさっぱりとしたライムのジュレを忍ばせた「いちごとライムのムース」の2品がお目見え。キュートな見た目にきゅんとしてしまう。
タルトやクッキーサンド、レアチーズムースにマカロンまでいちご尽くし
2、3段目には、桜がほのかに香るクリームの中に甘酸っぱいいちごを閉じ込めた「いちごのタルト」や、桜の花がかわいいクッキーで風味豊かな餡バタークリームを挟んだ「桜餡バターのクッキーサンド」を用意。ほかにも、「いちごとレアチーズのムース」や「いちごと桜のマカロン」といったいちご尽くしのスイーツが並び、1品ごとに異なるいちごの表情を楽しむことができる。
春の味わいが詰まったシェフ特製のセイボリーと、ミルク＆いちごの焼きたてスコーン
4段目には、いちごの魅力を意外な組み合わせで楽しめるセイボリーがラインナップ。
西洋ごぼうを使用したコクのあるクリームスープや、いちごと生ハムの塩味が癖になるブリニ、天使海老のマリネにカリフラワーのムースとコンソメジュレを合わせた品の、計3種が揃う。
そして5段目には、アフタヌーンティーに欠かせないスコーンとして、ミルクといちごの2種のフレーバーを用意。クロテッドクリームとはちみつをお好みで添えたら、焼きたての香ばしさとともに召し上がれ。
オプションでオーダーできる、桜といちごの贅沢ミルフィーユパフェも
特別なひとときをさらに贅沢に演出するなら、華やかなオプションメニューもおすすめ。
「いちごと桜のミルフィーユパフェ」1,800円は、桜といちごのジュレ、シャンパンジュレに桜のミルクアイスを重ねた、春爛漫のデザート。桜色のマカロンや蝶の形のチュイールが飾られ、まるでグラスの中に春の景色を閉じ込めたよう。さっぱりとしたシトラスの風味が広がるドリンク「シトラススプリング」1,200円も併せて楽しんで。
ドリンクは、フランスの老舗「マリアージュフレール」1杯＋紅茶・コーヒー・ソフトドリンクなど数種類が飲み放題のスタンダードプランのほか、「マリアージュ フレール」が飲み放題になる「ティーセレクションプラン」も用意。こだわりの紅茶と桜色のスイーツに囲まれて、春を五感で味わうとっておきのティータイムを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
※ニューヨークラウンジ内観イメージ（時期によりレイアウトが異なる）
非日常のひとときを紡ぎ出す、美食と美空間の融合したホテルラウンジとダイニング&カフェ
名古屋駅からもアクセスしやすいストリングスホテル 名古屋の「ニューヨークラウンジ」。大きな窓の向こうにそびえ立つ大聖堂や緑の景色、きらめくシャンデリアなど、すべてが彩り豊かで素敵な時間を演出してくれる。期間限定で提供されるコンセプチュアルなアフタヌーンティーとともに、訪れる至福の時間に感動を。
「グラマシースイート」は、ふたつの表情を持つニューヨークダイニング＆カフェ。洗練されたプリフィクスコースは勿論、パフェなどをはじめとする魅惑のスイーツとカフェが優雅な空間で楽しめる。
