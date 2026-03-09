「食いしん坊過ぎる…」大口を開けて“とんでもない物を盗んでいった”愛犬の姿に26万いいね「オモロ可愛い」
愛犬が大きく口を開けて“とんでもないモノを盗んでいった”様子がXに投稿され、表示回数825万件超え、26万「いいね！」が付く話題となっている（6日午後8時時点）。
【写真】「大食いチャンピオン」“とんでもないモノを盗んで”叱られるサボくん
飼い主（@namae1nyuryoku）が「キッチンからブロッコリー盗んで怒られる犬」と、愛犬のゴールデンレトリバー・サボくん（オス・推定4歳）の“いたずらっ子”な姿を公開。口を限界ギリギリまで開けてくわえているのは、まさかのブロッコリーまるまる1個だった。
飼い主は、キッチンに柵をしていたそうだが「目を離した隙に柵の少しの隙間をすり抜けキッチンに侵入成功。茹でようと思って置いておいたブロッコリーを見事に盗まれました。目を離した私たち飼い主が悪いので、今後は十分気をつけようと思います」と当時の様子を話している。
さらに、「もともと食欲旺盛で食べ物ならなんでも好きですが、特に野菜が好きみたいです。ブロッコリーだけではなく、少し前には買い物袋からズッキーニを盗み丸ごと一本食べ切りました」と、サボくんの野菜好きな一面も明かした。
この投稿にユーザーからの「生は固そうだし消化に悪そうだから、せめて茹でさせてほしい…!!」とのコメントに飼い主は「この後おやつと交換で取り返し、茹でたものをあげました！」と返答している。
また「食いしん坊過ぎる…」「大食いチャンピオン」「ワイルド！笑」「でかいお口…お野菜たべたかったんだね」「こげな大口開いてブロッコリーを食べようとしてるのがオモロ可愛いです」「豪快www」などと、驚く声も集まっていた。
