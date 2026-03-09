エールディヴィジ 25/26の第26節 イーグルスとトウェンテの試合が、3月8日22:30にデ・アデラールスホルストにて行われた。

イーグルスはリコネル・マーガレット（MF）、ビクトル・エドバルセン（FW）、ソーレン・テングステッド（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトウェンテはソンドレ・オージャセテル（MF）、サム・ラマース（FW）、ダーン・ロッツ（FW）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。イーグルスの選手によるオウンゴールによりトウェンテが先制。

さらに26分トウェンテが追加点。バート・ファンルーイ（DF）のアシストからサム・ラマース（FW）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とトウェンテがリードしてハーフタイムを迎えた。

イーグルスは後半の頭から3人が交代。ソーレン・テングステッド（FW）、リコネル・マーガレット（MF）、アルフォンス・サンプステッド（DF）に代わりティボ・バーテン（FW）、ジェイデン・スロリー（FW）、ディーン・ジェームス（DF）がピッチに入る。

50分トウェンテが追加点。クリスティアン・フリンソン（MF）がヘディングシュートで0-3。3点差となる。

しかし、56分、イーグルスのマティス・スレイ（FW）のアシストからヤコブ・ブレウム（MF）がゴールを決めて1-3と2点差に詰める。

71分、イーグルスが選手交代を行う。ユリウス・ディルクセン（DF）からステファン・シグルダルソン（FW）に交代した。

72分、トウェンテは同時に2人を交代。ソンドレ・オージャセテル（MF）、ルート・ナイスタト（DF）に代わりマルコ・ピアツァ（FW）、ロビン・プレパー（DF）がピッチに入る。

74分トウェンテが追加点。サム・ラマース（FW）がPKで1-4。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。トウェンテが1-4で勝利した。

なお、イーグルスは73分にディーン・ジェームス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-09 00:30:32 更新