エールディヴィジ 25/26の第26節 フォルトゥナ・シッタルトとテルスターの試合が、3月8日22:30にフォルトゥナ・シッタート・スタディオンにて行われた。

フォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、ディミトリス・リムニオス（MF）、ランス・デュイベスティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するテルスターはネックビー・ソーリソン（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、セム・ファンデュイン（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。テルスターのダニー・バケル（DF）のアシストからパトリック・ブルーワー（MF）がヘディングシュートを決めてテルスターが先制。

さらに7分テルスターが追加点。イェフ・ハルデフェルト（DF）のアシストからネックビー・ソーリソン（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、22分、フォルトゥナ・シッタルトのカイ・シールハイス（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで前半が終了。1-2とテルスターがリードしてハーフタイムを迎えた。

フォルトゥナ・シッタルトは後半の頭から2人が交代。フィリップ・ブリタイン（MF）、イボ・ピント（DF）に代わりヤシン・オウキリ（MF）、ネライショ・カサンウィリヨ（DF）がピッチに入る。

46分、テルスターが選手交代を行う。タイロン・オウス（DF）からデボン・コスワル（DF）に交代した。

50分テルスターが追加点。セム・ファンデュイン（FW）のアシストからパトリック・ブルーワー（MF）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

51分、フォルトゥナ・シッタルトが選手交代を行う。ジャスティン ハブナー（DF）からクリストファー・ペテルソン（FW）に交代した。

65分テルスターが追加点。ダニー・バケル（DF）がゴールで1-4。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。テルスターが1-4で勝利した。

なお、フォルトゥナ・シッタルトは54分にネライショ・カサンウィリヨ（DF）に、またテルスターは75分にイエラニ・セードルフ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-09 00:30:36 更新