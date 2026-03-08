【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】プライドゆえ？入学式には現れなかった義母＜第16話＞#4コマ母道場
世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。
第16話 入学式当日
【編集部コメント】
良かったー！ お義母さんの邪魔が入らず無事にアユムくんの入学式を終えることができたのですね。シュンさんの読みはバッチリでした。学校の式典がある日は、どこの美容院も数か月前から予約が埋まっているはず。数週間前でも予約を取るのが大変な着付けとヘアメイクを、入学式当日いきなり……なんて相当困難なことでしょう。お義母さんにはプロの着付けやヘアメイクでないと、絶対に人前には出ないというプライドもあるようです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
