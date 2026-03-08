好き＆行ってみたい「青森県の道の駅」ランキング！ 2位「奥入瀬」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、直売所には春の訪れを告げる山菜や瑞々しいイチゴが並び始める季節となりました。地元の豊かな恵みやその土地ならではのグルメを求めて、多くの旅人を惹きつけてやまない人気のスポットに注目が集まっています。
All About ニュース編集部では、2026年2月13日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「青森県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
2位：奥入瀬（十和田市）／38票特別名勝・天然記念物である奥入瀬渓流の玄関口に位置する道の駅です。周辺は深い緑に囲まれ、四季折々の渓流美を堪能できるのが最大の魅力。地元の牛乳を使用した濃厚なソフトクリームや、奥入瀬の源流水で仕込んだ地ビールなど、十和田の自然の恵みを五感で楽しめるスポットとして高い人気を誇ります。
1位：浅虫温泉（青森市）／48票「東北の熱海」と称される浅虫温泉郷に位置し、全国的にも珍しい展望浴場を備えた道の駅です。最上階からは美しい陸奥湾を一望でき、特に夕景の美しさは格別。国道4号線沿いでアクセスも良く、温泉と買い物を同時に楽しめる利便性と、青森ならではの海の幸が揃う充実度が1位の決め手となりました。
