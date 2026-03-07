サービスの質が悪いコインランドリーを見分ける方法について、クリーニング事業を手掛けるホワイトウィングスの公式TikTokアカウントが紹介しています。

【画像で見る】「えっ…」 これが“隠れぼったくり”コインランドリーを見分ける3つのポイントです！

公式アカウントは「皆さんがよく使うコインランドリーはどうでしたか？？」と投稿し、動画を公開。

この動画では「ぼったくりのコインランドリーがあると聞いたんですけど、本当ですか？」という質問に対し、スタッフが「実はそうなんだよ。意外と簡単に見分けられるんだよね」と返答。コインランドリーのサービスの質を見分ける方法について、次のように紹介しています。

（1）店内がきれいかどうか

乾燥機は、フィルターが清潔な状態でなければならない。店内を見渡してきれいであれば、フィルターなどもしっかり掃除されている可能性がある。

（2）店内が臭くないかどうか

水洗機が置いてある場所はドア周辺に水がたまるとカビ臭くなる。「水がたまっている」「臭う」は論外。

（3）乾燥時間が極端に長くないかどうか

14キロの乾燥機の場合、乾燥時間は100円で8〜10分が普通。乾燥時間が15分以上だと設定温度が低く、洗濯物の乾きが悪い傾向に。

ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。