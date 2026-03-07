ちゃんみな、INI・西洸人とコラボレーション 初期キャリアをダンサーとして支え続けた盟友
ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、10周年イヤーのスタートを飾る新曲「Let you go feat. HIROTO（INI）」を8日午前0時より配信開始する。ちゃんみなのキャリア初期から、バックダンサーとして共に時間を過ごし、ちゃんみなの代表曲のひとつでもある「Angel」のMVでの共演など関係性の深い西洸人（INI）との待望のコラボレーション楽曲となる。
【写真】「Let you go feat. HIROTO（INI）」ジャケット
2017年の3月8日にアルバム『未成年』をリリースしたちゃんみなにとって10周年イヤーのスタートとなる日に、自身の初期キャリアを支え続けた盟友・西を迎えた新曲「Let you go feat. HIROTO（INI）」をリリースすることとなる。
チーム全員が家族のような関係だったと互いに語るほどの関係性で、同じ時間を過ごしたちゃんみなと西。西がアーティストの道を進むと決めたことで、互いに思いやりながらも離れなくてはならなかった、その時の経験が背景ににじんだ1曲となっている。
楽曲は静謐（せいひつ）でいてアグレッシブなギターサウンドとビートにのせてエモーショナルに展開される。以前はシンガーとダンサーという関係性だった2人が、ともにアーティストとして大きく成長し、マイクを分け合い思いのたけを歌いあげる構成に胸が締め付けられる、名曲に仕上がっている。
