藤井流星“和臣”＆井桁弘恵“沙也香”、地獄の披露宴が再び…真犯人がついに判明 『ぜんぶ、あなたのためだから』第9話あらすじ
WEST.の藤井流星が主演、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜 後11：00）第9話が7日、放送される。第9話では和臣（藤井）と沙也香（井桁弘恵）が再び結婚披露宴を行うことに。しかしこれが地獄の始まりだった。
【場面カット】カワイイ⋯仲良く引っ付く藤井流星＆井桁弘恵
作家・夏原エヰジ氏の小説を実写化した今作。結婚式の最中に毒に倒れた新婦・沙也香…誰が沙也香に毒を盛ったのか、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣と、結婚式にいたカメラマンの桜庭蒼玉（七五三掛）。犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか。次々と明らかになる、親友たちや母の偽善ぶり、さらには沙也香の驚愕の過去も見え隠れしてきて…。
第9話では、和臣と沙也香のもとに、再び“親友”の仮面をかぶった偽善者たちが集結。親友を裏切り、夫を誘惑するスピリチュアル女に、偽善に満ちたマウント女、そして妻とはマッチングアプリで知り合っていた元セフレ――裏の顔を暴かれた疑惑まみれの親友たちに加え、呼んでいないはずの毒親・香（松下由樹）までが披露宴に襲来する。
さらには、桜庭の「犯人、別の人物かもしれません」という和臣への助言が、本当のこととなり…（!?）修羅場へのカウントダウンは、いよいよ最終局面へ。第1話で沙也香が血を吐いて倒れた真相が、ついに今夜明かされる。そして再び汚されることになる純白のウエディングドレス。最大の波乱が待ち受ける。
なお、息詰まる最終決戦を前に藤井、七五三掛ら出演者によるインスタライブの実施が決定。いよいよ終盤となるドラマの見どころをたっぷりと語り尽くす。
■第9話あらすじ
和臣と沙也香の“2回目の”結婚披露宴が行われようとしていた。
沙也香の母・香を犯人だと確信し、披露宴への出席を拒んだ和臣だったが、当日会場には香の姿が。「新婦の母親なのだから出席するのは当然」と言い放つ香に、言葉を失う和臣と沙也香…。そんな和臣に桜庭は「犯人は別の人物かもしれない」と進言する。
ただならぬ空気が漂う中、披露宴は進行し、新郎新婦の生い立ちから出会い、そして今日までを振り返ったVTRが流れる。映像が中学時代へと移り変わる頃、VTRに異変が…。それは、誰も気づいていなかった沙也香の過去に関する重大な秘密の扉が開いた合図だった。
大混乱に陥り、地獄絵図と化した会場。そして再び和臣と沙也香の関係に激震が走り…ついに真犯人にたどり着く。
