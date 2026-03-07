コアラから“本気の恋”学ぶ 『パンダより恋が苦手な私たち』第9話あらすじ
俳優の上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の第9話が、きょう7日に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】コアラと並んで…本気の恋を学ぶ司（生田斗真）
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディー。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
今回描かれるのは、“本気で向き合う”ことの痛みと覚悟。司から「どうしても話したいことがある」と誘われ、一葉はキャンプへ。告白を期待する一葉だが、待っていたのは思いがけないすれ違いだった。抑えてきた想いをぶつける一葉。しかし、司もまた、心の奥に触れられたことで感情をあらわにする。2人の関係は、大きく揺らぐ。
今回、司が語るのはコアラの求愛行動。コアラから“本気の恋”を学ぶ。
