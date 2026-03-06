3月5日、4つの吉日（天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安）が重なる開運日に電撃結婚を発表したのはももいろクローバーZの最年少メンバー、“あーりん”こと佐々木彩夏だ。

《私事ではありますが、この度結婚することになりました。こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです》

とコメントを発表した佐々木。1996年6月11日、神奈川県出身で今年6月に30歳を迎えるが、ももクロでは最年少メンバーだ。グループに加入した2008年には、まだ小学生だった。

「オフィシャルサイトに掲載されたメンバーの“お祝い”でも、玉井詩織さんが《出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚》と驚き、高城れにさんも《小学生だったあーちゃんも結婚》と語っています」（芸能記者）

メンバーの百田夏菜子は2024年にKinKi Kids（現・DOMOTO）の堂本剛と結婚。高城れには2022年にプロ野球選手の宇佐見真吾と結婚したが翌年に離婚。元メンバーの有安杏果は2019年に所属事務所の代表でもある医師と結婚。早見あかりは2018年に会社員男性と結婚し、一児の母となったが2024年に離婚している。ももクロメンバーでは玉井だけが結婚の経験がない状態となった。

「気になるお相手ですが、“一般人”としか発表されていません。ただ、芸能人のお相手は、実業家などのパターンも多いため“どんな一般人”なのかと話題にもなっています」（前出・記者）

Xでは

《どんなお相手なのか気になってしまう笑 あの佐々木彩夏さんとご結婚できるって何！？どんな徳積めばいいんだ》

《なんでだろう、お相手が一般男性って聞いてすごく安心してるし納得してる自分がいる笑》

などのコメントがある。結婚相手が“一般人”の有名どころでは石原さとみの夫は、年収1億超えといわれる外資系証券会社の幹部職。河北麻友子の夫は元パリコレモデルの実業家。夏菜の夫はIT企業の経営者だ。

「現時点でお相手の情報が一切漏れていないことを考えると、相当な“極秘愛”を貫いてきたということでしょうね。ある意味、ファン思いの行動です。

“一般人”の結婚相手といえば、新川優愛さんは19歳年上のロケバス運転手と結婚し、“まさに一般人”と話題になりました。佐々木さんのお相手に関しては、今後少しずつ情報が出てくるのではないでしょうか」（前出・記者）

どんな相手でも、あーりんが幸せなら問題ないだろう。