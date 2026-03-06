「ちいかわボンボンドロップシール」ちいかわらんどに再入荷、抽選&先着予約で販売 - 4種セットで1人1回
3月13日、ちいかわのボンボンドロップシールが「ちいかわらんど」全店に再入荷します! 今回は、抽選/先着予約制です!
＼✨購入券ご予約のご案内✨/
3月13日(金)、ちいかわらんど全店にて
『ちいかわ ボンボンドロップシール』4種が再入荷いたします。
再入荷に伴い、混雑緩和のため、
『ちいかわ ボンボンドロップシール』4種のご購入を
抽選/先着予約制とさせていただきます。
お申込にはLINEが必要となります。
(@chiikawa_landより引用)
『ちいかわ ボンボンドロップシール』
大人気、超絶かわいい「ちいかわ」のボンドロが再登場。「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「ちいかわ×ハチワレ×うさぎ」の4種セットの販売で、ぷっくりうるうるなちいかわたちが可愛すぎます!
また、今回は抽選/先着予約制で、おひとり様1回までとなっています。多くの人の手に、渡るといいですね。詳細については、こちらの画像をチェック! ぜひ、この機会をお見逃しなく!!
『ちいかわ ボンボンドロップシール』
🎪#ちいかわらんど＼✨購入券ご予約のご案内✨／3月13日(金)、ちいかわらんど全店にて『ちいかわ ボンボンドロップシール』4種が再入荷いたします。再入荷に伴い、混雑緩和のため、『ちいかわ ボンボンドロップシール』4種のご購入を抽選／先着予約制とさせていただきます。… pic.twitter.com/WzkeJQeiuA- ちいかわらんど【公式】 (@chiikawa_land) March 5, 2026
