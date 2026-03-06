キアヌ・リーブス主演、『デッドプール』のティム・ミラー監督によるSFサメ映画が撮影に入ったことが明らかになった。米が報じている。

2025年秋、ワーナー・ブラザースが本作を買収した際には『』と題されていたが、現在は「タイトル未定のティム・ミラー＆キアヌ・リーブス映画」と称されている。

水をテーマにした本作は現在、ドミニカ共和国で撮影が行われており、海を舞台とするシーンには巨大な水槽が使用されているという。その後、撮影は英国に移る見込み。米国公開は2027年8月13日を予定している。

物語は、カリブ海での任務中に裏切られたリーブス演じる密輸業者がタイムリープに囚われ、死体や敵対的な傭兵、さらには飢えたサメに囲まれる極限状態に陥る。トム・クルーズ主演の『オール・ユー・ニード・イズ・キル』（2014）や、ブレイク・ライブリー主演の『ロスト・バケーション』（2016）を彷彿とさせる内容だという。

このたび、リーブスと並ぶ女性の主役として、『F1／エフワン』（2025）でピットストップのタイヤガンナー、ジョディ役を演じたキャリー・クックの出演が発表された。クックは本作のヒロインとなる科学者役を演じる。英国出身のクックは、「ドクター・フー」や「ウェディング・シーズン」、「サーフェス ねじれた記憶」などにも出演している。

そのほかのキャストとして、『パーブル・ハート』（2022）のニコラス・デュヴァネイ、『ヴェルサイユの宮廷庭師』（2014）のスティーヴン・ウォディントン、『アトラス』（2024）のエイブラハム・ポプーラ、『ソー：ラブ＆サンダー』（2022）ボビー・ホランド・ハントン、『Little Heroe（原題）』のアナスタシア・サフォノフが参加。彼らは船員から傭兵まで、さまざまな役柄にキャスティングされている。

脚本を手がけるのは、『Z Bull ゼット・ブル』（2019）のイアン・ショア。プロデューサーにはヴォーンのほか、『メッセージ』（2016）などのアーロン・ライダー、『オール・オブ・ユー』（2024）のアンドリュー・スウェット、『ELI／イーライ』（2019）のジョン・ゾーザーニーが名を連ね、製作総指揮は『ドクター・スリープ』（2019）のスコット・ランプキンが務める。

キアヌ・リーブスとティム・ミラーがタッグを組むタイトル未定のSF映画は、2027年8月13日に全米公開予定。

