サンリオ<8136.T>＝３連騰と気を吐く。グローバル展開するキャラクター戦略が奏功し、２月中旬に今期業績予想の大幅上方修正と配当増額、更に株式分割（５分割）を発表し、急反騰局面に移行した経緯がある。同月１６日ザラ場の６１７９円でいったん目先の天井を打ち調整局面に移行していたが、ここにきて再び買い板が厚くなってきている。３月末に向けて配当及び株式分割の権利取り、更に株主優待の確保を目的とした投資資金の流入が観測されている。株式需給面からのアプローチでも同社株の優位性が意識される。年度末に向け高値圏に位置していた銘柄群に対しては、含み利益回収を狙った機関投資家の売りが波及しやすいが、同社株や任天堂<7974.T>などに代表されるＩＰ（知的財産）関連株は、既に安値圏に売り込まれていた銘柄が多い（損出しが終了している）ことで、売り圧力が乏しい。サンリオに関してはメリルリンチによる貸株市場を経由した空売りが急増していたことから、その買い戻しが浮揚力を与えている面もあるようだ。



シダー<2435.T>＝マド開け急伸。同社は５日の取引終了後、２６年３月期の業績・配当予想の修正を発表した。今期の最終利益予想は従来の見通しから２億４２００万円引き上げて４億９３００万円（前期比１１．０％増）に上方修正。最終利益は減益予想から一転して過去最高益を計画する。期末一括配当予想は２円増額して８円（前期は１０円）に見直した。これらを評価した買いが入ったようだ。今期の売上高予想は２億５９００万円増額して１８１億５７００万円（前期比１．８％増）に修正した。デイサービス事業の施設稼働率が計画を上回って推移し、施設サービス事業における利用料金改定の効果が出る。人件費や販管費の増加で営業利益予想は引き下げたものの、補助金収入や事業譲渡などによる特別利益の影響を織り込んだ。あわせて同社は、介護付き有料老人ホームや訪問看護事業所を運営するダブルエイチオー（名古屋市北区）の株式を取得し、子会社化すると発表した。取得価額はアドバイザリー費用を含めて９億９５００万円で、株式取得は４月１日を予定する。



リネットジャパングループ<3556.T>＝ストップ高カイ気配。インターネットを活用したリユース製品売買や、パソコンなど小型電子機器の宅配回収ビジネスを手掛けており、障害者支援ビジネスにも注力している。５日取引終了後、ＳＢＩ地域事業承継投資のファンドと提携し、障害者グループホーム業界におけるロールアップ型Ｍ＆Ａに着手していくと発表している。２０３０年にはソーシャルケア事業の売上高７０～９０億円、Ｎｏｎ―ＧＡＡＰ営業利益で１４～１８億円を目指す中期計画も策定しており、これらを手掛かり材料に投資マネーが集中した。株価は年初来で安値圏に位置していたこともあり、水準訂正余地に期待した短期筋の追随買いを誘っている。



