1次ラウンド・チェコ―韓国戦

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に開幕。東京ドームでは1次ラウンド・プールCのチェコ―韓国戦が行われ、韓国が11-4で勝利した。初回に5番のムン・ボギョン内野手が先制となる満塁ホームラン。シェイ・ウィットコム内野手も2本塁打を放つなど計4本の一発攻勢で圧勝した。1次ラウンド（R）敗退だった過去3大会は初戦に敗れていたが“鬼門”をクリア。2009年大会以来となる1次R突破へ向けて白星発進となった。

3大会連続で1次ラウンド敗退中の韓国は初回、チェコの先発パディシャークを攻めたて、ヒットと2四球で1死満塁のチャンスを作る。ここでムン・ボギョンがスライダーをはじき返し、グランドスラムとした。右中間席の中段に着弾する豪快弾。チームのセレブレーションである、両手を水平に広げた“飛行機ポーズ”も披露した。マイアミ行きのチャーター機に乗るという強い思いを込めたもので、ナインも歓喜で出迎えた。

韓国は2回にも、2安打で1死一、三塁の好機を作り、MLBタイガースに所属するジャマイ・ジョーンズの併殺崩れの間に得点。さらに3回にはアストロズでプレーするウィットコムがレフトスタンドへのソロ本塁打。韓国系アメリカ人のメジャーリーガー2人が得点をもたらした。

チェコは6点を追う5回に反撃。韓国3番手の19歳チョン・ウジュから1死一、三塁のチャンスを作り、テリン・バブラが右翼席へ豪快な3ランを叩き込んだ。しかし、韓国はその裏にウィットコムがこの日2本目となる2ラン。再びリードを広げた。

韓国は7回にも加点。ムン・ボギョンのタイムリー、大谷翔平や山本由伸とドジャースでともにプレーするキム・ヘソンの内野ゴロでそれぞれ1点を加え、2ケタ10得点に達した。8回にもジョーンズがソロホームラン。左翼へチーム4本目のアーチを描いた。チェコは9回に犠飛で1点を返すも、反撃はここまで。6投手のうち5投手が失点するなど、粘り切れなかった。

韓国は準優勝だった2009年以来、4大会ぶりの1次R突破を目指す。過去3大会は初戦に「●→●→●」と敗れていたが“鬼門”を突破した。日本、オーストラリア、チェコ、台湾と同組。次戦は7日、日本と対戦する。チェコは6日にオーストラリアと対戦。今大会1勝目を目指す。



（THE ANSWER編集部）