【原宿】エモかわいい…！しまじろうのコラボカフェ「Cafe ＆ Shimajiro」が3月19日から登場
しまじろうのカフェ「Cafe & Shimajiro」が期間限定オープン！
実は2028年で40周年を迎えるしまじろう。それをきっかけに子どもだけでなく大人にも寄り添う「＆しまじろう」という新ブランドができました！
今回はそんな「＆しまじろう」の世界観を一足早く楽しめるコラボカフェ「Cafe & Shimajiro」が登場。親子での時間はもちろん大人同士やひとりの時間でも、温かく、やさしいひとときが過ごせるようになっています。
原宿の洗練されたカフェスタイルに馴染むデザインで、ピンクと水色を基調としたキュートなしまじろうがかわいい！
グルメ情報はまだ未公開ですが、「チーズメルトバーガー & Shimajiro」や「ケーキパフェ & Shimajiro」などのコラボ限定メニューになるそうです。
オトナ女子もゲットしたいオリジナルグッズを紹介
コラボカフェ限定のオリジナルグッズは全部で5種類。どれもデザイン性が高くて日常使いしたくなりますね！
「Cafe & Shimajiro マグカップ」
「クリアファイル」
「アクリルコースター」
「トートバッグ」
「Cafe & Shimajiro スティッカー (3 枚組)」
※価格は未定。画像はイメージです
予約はすでに受け付けているので気になる方は要チェック。期間限定の特別なカフェに、ぜひ遊びに行ってみてくださいね。
■Cafe & Shimajiro（カフェ アンド しまじろう）
住所：東京都渋谷区神宮前4-31-10 ＹＭスクエア原宿1F（café STUDIO）
期間：2026年3月19日（木）〜4月5日（日）
営業時間：11時30分〜21時 (20時LO） ※オープン初日のみ14〜21時
アクセス：東京メトロ明治神宮前駅から徒歩約4分、またはJR原宿駅から徒歩約6分
Text：のじょ
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。