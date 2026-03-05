実は2028年で40周年を迎えるしまじろう。それをきっかけに子どもだけでなく大人にも寄り添う「＆しまじろう」という新ブランドができました！

今回はそんな「＆しまじろう」の世界観を一足早く楽しめるコラボカフェ「Cafe & Shimajiro」が登場。親子での時間はもちろん大人同士やひとりの時間でも、温かく、やさしいひとときが過ごせるようになっています。

原宿の洗練されたカフェスタイルに馴染むデザインで、ピンクと水色を基調としたキュートなしまじろうがかわいい！

グルメ情報はまだ未公開ですが、「チーズメルトバーガー & Shimajiro」や「ケーキパフェ & Shimajiro」などのコラボ限定メニューになるそうです。



オトナ女子もゲットしたいオリジナルグッズを紹介

コラボカフェ限定のオリジナルグッズは全部で5種類。どれもデザイン性が高くて日常使いしたくなりますね！

「Cafe & Shimajiro マグカップ」

「クリアファイル」

「アクリルコースター」

「トートバッグ」

「Cafe & Shimajiro スティッカー (3 枚組)」

※価格は未定。画像はイメージです

予約はすでに受け付けているので気になる方は要チェック。期間限定の特別なカフェに、ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

■Cafe & Shimajiro（カフェ アンド しまじろう）

住所：東京都渋谷区神宮前4-31-10 ＹＭスクエア原宿1F（café STUDIO）

期間：2026年3月19日（木）〜4月5日（日）

営業時間：11時30分〜21時 (20時LO） ※オープン初日のみ14〜21時

アクセス：東京メトロ明治神宮前駅から徒歩約4分、またはJR原宿駅から徒歩約6分



Text：のじょ

