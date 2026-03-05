俳優・金子昇が4日、自身のインスタグラムを更新。予定していた海外旅行が中止となり、箱根に家族旅行に出かけたことを明かした。



2001年「百獣戦隊ガオレンジャー」(テレビ朝日系)で主演を務め、以降も映画「釣りバカ日誌16 浜崎は今日もダメだった♪♪」(05年公開)など数々の作品に出演している金子。「バリ旅行が中止になったので、箱根に家族旅行!!」と記し、「#箱根旅行」「#家族」「#金子のあ」などのタグを添えた。



続けて「オリエント急行でお茶して、湯葉定食食べて天山の温泉へ」とつづり、娘でモデル・金子のあとの2ショットを投稿。また、食事を楽しむ父と娘に戻った姿も公開した。のあは2004年生まれで、「JJモデルオーディション2025」では「JJ編集部賞」を受賞している。



フォロワーからは「オリエント急行でお茶って素敵」との声も。オリエント急行といえば、フランスの「コート・ダジュール特急」が思い浮かぶが、もちろん箱根。2004年に実物の車両が移設された箱根ラリック美術館では豪華サロンカーでティータイムを味わうことができる。



金子は列車バックの写真に加えて、「オリエント急行 乗車券」と書かれたチケットの写真もアップ。「ご乗車時にこのチケットをご提示ください」の文字が何ともオシャレ。父娘の姿に、「残念ではありますが、家族で旅行出来て良かった」「代わりに箱根旅行に切り替えて楽しめてよかったです」といったコメントが寄せられていた。



