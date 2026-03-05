「やり返すぞって…」米代表が“本気になった理由”は忘れぬ日本戦 ジャッジが証言したスター結集の舞台裏「野球はアメリカの娯楽だ」【WBC】
ハーパーらを結集させたアメリカ。その舞台裏をジャッジが明かした(C)Getty Images
“野球の母国”として――。アメリカが燃えている。
3月5日から1次ラウンドが開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。3年ぶりに帰ってきた野球の祭典にあって、日本代表からのタイトル奪還を期しているのが、アメリカ代表だ。
【動画】ジャッジたちを刺激した名勝負 「大谷VSトラウト」をもう一度チェック
彼らの“本気度”は、その豪華なメンバーからも窺い知れる。2025年4月の段階でヤンキースのアーロン・ジャッジが、キャプテン就任とともに大会初出場を明言。その後も、25年シーズンに60本塁打を放った強肩強打の捕手カル・ローリー（マリナーズ）、俊足強打の遊撃手ボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）、さらにはカリスマ性抜群の強打者ブライス・ハーパー（フィリーズ）までもが出場を決断。投手でもナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたポール・スキーンズ（パイレーツ）も参加を決め、攻守で超一流選手が加わった。
無論、大半の選手が大型契約の真っただ中にあり、保険審査が通りやすかったという事情はある。だが、投打ともにスターばかりとなったアメリカ代表ナインを滾らせたものは、「世界一」の称号を取り戻すという意地だった。
現地時間3月3日に米YouTubeチャンネル『Pat McAfee Show』にゲスト出演したジャッジは、スターたちが一致団結した背景について「自分がキャプテンになって出場するのも、間違いなく、前回大会の日本戦が影響している」と断言した。
2023年の前回大会決勝で日本に2回に先制しながら2-3で逆転負けを喫していたアメリカ。大谷翔平が急きょ最終回にリリーフ登板をし、マイク・トラウトをねじ伏せて胴上げ投手となったシーンは「伝説」として称賛された一方で、メジャーリーガーたちのプライドを大いに刺激していた。
番組司会のパット・マカフィー氏から「多くの選手が、あの日本戦を見て、まとまったと聞いたけど、本当かい？」と問われたジャッジは、「俺はあの試合を家で見ていた。当時はFAになっていて、どこでプレーするかも決まっていなかったからね」と吐露。そして、こう続けた。
「決勝でアメリカが負けたんだ。日本に負けた。その瞬間に俺たちはメッセージを送り合った。自分がみんなに『3年後だな』って送ったら、次々に『やり返すぞ』って返信が来たんだ。みんな燃えていたよ。そんな時にデローザ（代表監督）から電話が来たんだ。『キャプテンをやってくれ』ってね。そこから、監督と話して、候補になっていた仲間とも話した。そして、本当に多くの選手たちが『やる』『出るよ』『俺も！』と言ってくれた」
日本に対する雪辱が燃料となり、WBC制覇に燃えているというジャッジ。さらに「ショウヘイと日本は野球をあれだけ愛している。彼らが力を示すことはスポーツ的にも良いことだ。でも、野球はアメリカのもんだろ？ 国民的娯楽であるはずだ」と問われた大砲は、「まず野球が世界的にここまで広まったのは素晴らしいと思う」と前置きした上で、「そういうことは良いことだと思う。でも、野球はアメリカの娯楽だ。だからここはやりきらないとね」と意気込んだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]