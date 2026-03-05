目黒蓮の美しい横顔が印象的な新ビジュアルに反響！「顔が良すぎる」「爽やか」「激メロ」センター分け×白衣装で見せる笑顔に注目
REGZAの公式SNSで、目黒蓮（Snow Man）の広告ビジュアルが公開され、注目を集めている。
【画像】目黒蓮「REGZA」新ビジュアル＆過去ビジュアル／オフショット
■目黒蓮「REGZA」新ビジュアル公開
投稿では、レグザレーザープロジェクター「V5R」を3月20日に発売予定であることを告知。
あわせて公開されたビジュアルは、目黒が白い衣装に身を包み、プロジェクターで映し出された大画面を見つめる横顔が印象的なカットとなっている。背景にはサッカーの試合映像が投影されており、臨場感あふれるシアター体験をイメージさせる仕上がりだ。
投稿ではさらに、「例えばベッドサイドに設置して推しの顔を天井いっぱいでご覧いただけます」と、ファンの“推し活”にもぴったりな製品として紹介している。
ファンからは「顔が良すぎる」「白めめ爽やか」「このめめ好き」「激メロ」「美しい横顔」「推しの顔を天井いっぱい…最高すぎる」「新ビジュアル嬉しい」「どれだけ置き土産していってくれたの」といった声が寄せられている。
■「REGZA」過去ビジュアル／オフショット
Snow Man
