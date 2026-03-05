最安グレードでも“十分”な仕立てに注目！

毎日の買い物や通勤、家族の送り迎えなど、日常生活のさまざまな場面で軽自動車は欠かせない存在になっています。

取り回しの良さと維持費の安さに加え、近年は安全装備や快適性も大きく向上し、かつての「小さくてシンプルなクルマ」というイメージを大きく塗り替えました。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”スバル「小さな“スライドドア”ワゴン」の姿です！画像を見る（30枚以上）

そうした流れの中で、2025年6月12日、スバルから新型「ステラ」が発表されました。このモデルチェンジは実に11年ぶりとなり、軽ハイトワゴン市場における存在感を改めて示す1台として注目を集めています。

ステラは2006年に初代が誕生しました。当初はスバルが独自に開発した軽自動車でしたが、2011年に2代目、2014年に3代目へと進化する過程で、ダイハツ「ムーヴ」をベースとしたOEMモデルへと移行しています。

4代目となる新型もその流れを踏襲していますが、細部にはスバルらしい配慮が随所に見られます。

まず大きな進化として挙げられるのが、基本構造の刷新です。軽量でありながら高い剛性を確保した新しいプラットフォームを採用し、走行時の安定性や静粛性が高められました。

街中でのストップアンドゴーが多い環境でも、落ち着いた走りを実感できる仕上がりです。ブレーキ性能も向上し、細かな操作に対する反応がより自然になっています。

安全面でも抜かりはありません。衝突回避支援や誤発進抑制機能などの先進運転支援機能が標準装備され、軽自動車であっても安心して選べる内容となっています。

高齢化が進む中で、運転支援技術への関心は年々高まっていますが、新型ステラはそうしたニーズを的確に捉えているといえるでしょう。

使い勝手の向上も今回の大きなポイントです。歴代モデルで初めてリアスライドドアが採用されました。

狭い駐車場でも隣の車を気にせず後席の乗り降りができ、荷物の積み下ろしもスムーズです。

小さな子どもを連れた家庭や、足腰に不安のある方にとっては、日々の負担を軽減する実用的な装備といえます。

グレードは「L」「G」「Z」「ZS」の4種類が設定されています。なかでもエントリーグレードの「ステラ L（2WD）」は、価格と装備のバランスに優れた仕様です。必要な機能をしっかり備えつつ、価格を抑えた点が魅力です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1655mm、ホイールベースは2460mmです。

室内長2140mm×室内幅1335mm×室内高1270mmというゆとりある空間を確保しています。

数字だけを見るとコンパクトですが、実際には大人4人が快適に過ごせる広さを備えています。

外観は丸みを帯びたシルエットが印象的で、ブラックのフロントグリルや14インチホイールキャップが落ち着いた雰囲気を演出しています。

ボディカラーは「ブラック・マイカメタリック」や「スカイブルー・メタリック」など4色が用意され、日常使いに馴染むラインナップとなっています。

内装はブラックとブラウンを基調とした配色で、温かみのある空間にまとめられています。

ディスプレイの配置を抑えることで前方視界を広く確保し、運転への集中を妨げない設計です。

シートにはグレージュのフルファブリックが採用され、長時間のドライブでも疲れにくい配慮が感じられます。操作系も整理されており、初めて乗る人でも直感的に扱える点が好印象です。

利便性装備としてはUSBソケットやナビ装着用アップグレードパックがオプションで選択可能です。

ただし、Lグレードにはパワースライドドアは設定されておらず、ワンタッチオープン機能などは上位グレード専用となります。

それでも手動式スライドドアは軽く操作でき、日常使用では十分な実用性を備えています。

搭載されるエンジンは660cc直列3気筒DOHC12バルブで、最高出力52ps、最大トルク60Nmを発揮します。

燃費はWLTCモードで22.6km／Lとされ、経済性にも配慮されています。日常の移動を中心とするユーザーにとって、過不足のない性能といえるでしょう。

価格（消費税込み）は135万8500円です。最上位の「ステラ Z（4WD）」が205万7000円であることを踏まえると、その差は約70万円となります。

そんなエントリーモデルにネット上でもさまざまな声が上がっています。「11年ぶりのフルモデルチェンジは素直にうれしいですね」「スライドドア採用は待っていました」という期待の声がある一方で、「Lでも十分装備が整っているのがいい」「価格が135万8500円なら検討しやすい」と現実的な評価も見られます。

また、「安全装備が標準なのは安心」「燃費22.6km／Lなら家計に優しい」「最上位との約70万円差は悩ましい」「内装のブラウン系カラーが落ち着いていて好みです」といった具体的な意見も投稿されていました。