御殿山の住宅街に佇む予約制焼肉店『焼肉あいにく』が、今年2月にリニューアルオープンしました。落ち着いた街並みに溶け込むように建つ一軒。建物の1階にあり、迷うことなく辿り着けます。

店内に一歩足を踏み入れると、都心とは思えないゆとりある空間に、やや暗めの照明が心地よく、大人がゆったりと食事を楽しめる落ち着いた雰囲気です。

この日いただいたのは、和牛ユッケ、14日間熟成タン、宮崎県産特選ヒレ、土鍋ご飯、特上ハラミ、特選シンシンという贅沢なラインナップ。

「和牛ユッケ」

熊本県産の和牛ユッケは、韓国風の味付けに卵黄がとろりと絡み、濃厚でクセになる味わい。続く熟成タンは、厚みのあるカットとしっかりとした弾力が印象的で、噛むほどに旨みが広がります。自家製塩でいただけば、タン本来のあっさりとした甘みが際立ちます。

「特選ヒレ」

宮崎県産の特選ヒレは、ゴロゴロとした贅沢なサイズ感。きめ細かな繊維とやわらかな口当たりに思わず頬が緩みます。

炊き立ての土鍋ご飯

焼肉に欠かせない土鍋ご飯は、魚沼産コシヒカリ（特Aランク）を使用。艶やかな粒立ちとバランスの良い甘みが、肉の旨みをしっかりと受け止めてくれます。

「特上ハラミ」

特上ハラミは、しっかり焼いても驚くほどやわらかく、ほどよい苦味と濃い旨みが魅力。牛もも肉の一部である特選シンシンは、状態の良いものだけを提供しているそうで、ベリーレアでも楽しめる一品。

口に入れた瞬間、脂がすっと溶けていく感覚がたまりません。おろしポン酢でいただくと、さっぱりとした余韻が広がります。

デートはもちろん、最大15名まで利用可能な個室も完備。家族のお祝い事や大切な会食にもぴったりな一軒です。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

焼肉あいにく

住：東京都港区高輪4-18-19

TEL：03-6450-2288