【サンリオ×サーティワン】「サンリオキャラクターズ パレット4」が通年販売で新登場
B-R サーティワンは、3月6日(金)から、「サンリオキャラクターズ パレット4」を通年販売する。価格は税込3,500円。
株式会社サンリオのキャラクターであるハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、クロミの4つのピースがひとつになったパレットケーキが、アイスクリームパーラーをテーマにかわいくなって登場する。
今回登場する「サンリオキャラクターズ パレット4」は、ワッフルコーンに盛りつけたアイスクリームをイメージしたケーキベースに、お茶目なキャラクターたちのチョコレートをデコレーションしているのが特徴。別添のカラフルなアラザンを自由に飾って完成させる仕様となっている。
アラザン
また、台紙やフィルムにも、アイスクリームになったキャラクターや店員になったキャラクターたちがデザインされており、作品の世界観を表現した商品となっている。
【画像を見る】サンリオキャラクターが描かれた台紙とフィルムを見る
フレーバーは、各キャラクターに合わせて「ポッピングシャワー」や「ラブポーションサーティワン」などの人気フレーバーや、このケーキだけのフレーバーをセレクト。見てかわいい、食べておいしいラインアップとして提供される。〈サンリオキャラクターズ パレット4商品概要〉
価格:3,500円(税込)
試用フレーバー:
･ラブポーションサーティワン(クロミ)
･チョコレート×チョップドチョコレート(ポムポムプリン)
･ポッピングシャワー(シナモロール)
･ストロベリー×バニラ(ハローキティ)
サイズ:4号/直径 約14cm×高さ 約5cm
販売期間:2026年3月6日(金)〜通年販売