　5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比2130円高の5万6380円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61708.41円　　ボリンジャーバンド3σ
59841.48円　　ボリンジャーバンド2σ
57974.54円　　ボリンジャーバンド1σ
56776.00円　　5日移動平均
56650.00円　　一目均衡表・転換線
56380.00円　　5日夜間取引終値
56107.60円　　25日移動平均
55955.00円　　一目均衡表・基準線
54245.54円　　4日日経平均株価現物終値
54240.66円　　ボリンジャーバンド-1σ
52714.67円　　75日移動平均
52415.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
52373.72円　　ボリンジャーバンド2σ
51300.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50506.79円　　ボリンジャーバンド3σ
46378.15円　　200日移動平均


