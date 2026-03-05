日経225先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比2130円高の5万6380円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61708.41円 ボリンジャーバンド3σ
59841.48円 ボリンジャーバンド2σ
57974.54円 ボリンジャーバンド1σ
56776.00円 5日移動平均
56650.00円 一目均衡表・転換線
56380.00円 5日夜間取引終値
56107.60円 25日移動平均
55955.00円 一目均衡表・基準線
54245.54円 4日日経平均株価現物終値
54240.66円 ボリンジャーバンド-1σ
52714.67円 75日移動平均
52415.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
52373.72円 ボリンジャーバンド2σ
51300.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50506.79円 ボリンジャーバンド3σ
46378.15円 200日移動平均
株探ニュース
