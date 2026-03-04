World Baseball Classicは、3月1日、公式Xを更新。侍ジャパンの大谷翔平（31）の動画を公開し、大きな話題を呼んでいる。

WBCを控える侍ジャパンは、2月27日、中日ドラゴンズとの壮行試合を行った。投稿された動画は、試合前に行われた国歌斉唱のシーンだ。拍手に包まれた球場を見回した大谷は、感極まった表情を浮かべており、さっと目元をぬぐう仕草を見せると、足元に視線を落とした。

この光景に、WBC公式も「Shohei getting emotional during Japan’s national anthem」と、大谷が感動した様子を驚きとともに伝えている。

【画像】感極まった表情を見せる大谷翔平（画像はWBC公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「野球界の神、大谷翔平選手が目をうるうるさせている。こっちまで感動してくるな」「いい光景！」「だから大谷翔平選手は日本の誇り」といった称賛の声が殺到。また、「大谷さんはこういう時に泣くタイプではないでしょ～。汗だね」「目痒かっただけやと思うけどまぁ褒められてるぽいしええか」と、大谷に寄り添ったコメントも寄せられている。