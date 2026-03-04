M-1準優勝・ドンデコルテ、ドッキリで覚醒！渡辺銀次の“神演説”がすごすぎて…「総理にしたい」と絶賛

3月2日（月）の『くりぃむナンタラ』では、先週に引き続きドッキリ企画「もうええわを言わない相方たち」が放送された。

【映像】M-1準優勝・ドンデコルテ、ドッキリで覚醒！渡辺の“神演説”がすごすぎて…「総理にしたい」と絶賛

ターゲットとなったのは、『M-1グランプリ2025』で準優勝に輝き、その“教祖的”な漫才スタイルが注目を浴びているドンデコルテ・渡辺銀次。相方の小橋共作が意図的にネタを終わらせない極限状態で、渡辺が“驚異の覚醒”を見せた。

◆「きれいな二度見」からの…ノンストップ独演会！

別室でくりぃむしちゅーたちが見守るなか、ドンデコルテの2人は昨年の『M-1』でも爆笑をさらった勝負ネタ「デジタルデトックス」を披露した。

スマホから離れる「デジタルデトックス」の良さを語るのかと思いきや、実は現実逃避のために「全力でスマホに溺れたい！」と逆説的な主張をまくしたてる内容で、今回もステージで順調に笑いを取っていく。

そんななか、ネタが終盤に差し掛かり、台本通りに渡辺がボケると、小橋は無反応。想定外の事態に渡辺は「えっ…？」と戸惑い、一瞬相方を二度見する。これにはモニタリング室の面々も「きれいな二度見！」と爆笑だ。

ところが、ここからが圧巻だった。小橋がネタを終わらせる気がないと悟るや否や、渡辺のスイッチがオン。即座に演説トークを再開し、一瞬で観客をその世界観に引き込んでいく。

「3日後に単独ライブを控えているんです」と内情を明かし、忙しすぎてネタを考える時間がないと憤慨してみせたかと思えば、「そんな時はどうするか？ スマートフォンを触ればいいんですよ」と本来のネタのテーマに見事に着地。

想定外のアドリブからネタの核心へ鮮やかに収束させる力技に、客席からは思わず感心の拍手が沸き起こった。

その後も渡辺の主張は止まらない。『M-1』以降の激変した環境への葛藤や、普段から社会に対して抱いている不満を、実感を込めてとうとうと語り続ける。迷いのないキッパリとした語り口に、有田哲平は「堂々としている。聞いていられるな」と感心しきりだ。

さらに、「好感度というのは皆さんの脳内にある幻想です」「やったらやっただけ報われるって言われるでしょ。あれは嘘です」と言い放つなど、もはやネタを超えた世の中の真理を説いていく。

ドッキリに慌てるどころか、逆に主張が止まらない渡辺に、ツッコミの小橋も「マジで教祖みたいになってるじゃん」と思わず感嘆。

ネタバラシ後、渡辺が「彼（小橋）が終わらせない限り喋れます」とあっけらかんと語ると、その圧倒的な弁舌に魅了された上田晋也は、「次の衆院選出ろよ！ 総理にしたい男ナンバーワン。所信表明演説みたいだった」と最大級の賛辞を送っていた。