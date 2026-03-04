年商80億円社長・ゆとりくん、社長を目指す13歳に本気のアドバイス「聞く力を上げられたらめちゃめちゃ良い」

アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。

3月3日（火）の配信では、株式会社yutori代表取締役社長・ゆとりくんこと、片石貴展さんが登場。リスナーからの熱いメッセージに経営者として本気のアドバイスを送った。

番組に届いた「最年少上場の記録を抜きたい」「社長になるには何を学ぶべきか」という13歳からの熱いメールに対し、片石さんは「流行ってるものが何で流行っているのか考えたり、みんなに聞くのがいいと思う」と回答。

中学生がトレンドの最先端にいる点に触れ、「自分だけじゃなくて、友達がなぜそれが好きなのかを聞いて引き出せるようになったら、めちゃめちゃいい」として、同世代から本音を引き出し「聞く力」や「質問力」を磨くことの重要性を説いた。

さらに、「（聞いても）普通は『理由ねえじゃん』となってしまうが、それでも一歩踏み込んで聞いていろんな視点を取り入れるといい」と熱弁。消費するだけでなくヒットの理由を分析する視点を持つことがマーケティングの第一歩だと指南し、MCのアルコ＆ピースも深く頷いていた。