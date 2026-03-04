「シエンタ」と「フリード」のライバルになる!?

日産モーターインディアは2026年2月17日、インド市場向けの新型ミニバン「GRAVITE（グラバイト）」を世界初公開しました。

3列シートを備えたこのグラバイトは、インドの多様な家族構成やライフスタイルに対応すべく開発された戦略車です。

【画像】超カッコいい！ これが日産の「新型“3列・7人乗り”コンパクトミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）

日産はグラバイトを「インドにインスパイアされ、インドで作られ、インドのために作られた」モデルと位置づけており、同市場におけるブランド再構築の第一弾と定めています。

インドでの製品攻勢を本格化させる起点となる重要なモデルです。

ボディサイズは全長3987mm×全幅1734mm×全高1644mm、ホイールベース2636mm、最低地上高182mmと非常にコンパクトです。

外観デザインは日産のグローバルデザイン言語に基づき、筋肉質なボディラインや存在感のあるホイールアーチを採用。インドの多様な路面状況に対応できる力強い印象を演出しています。

フロントとリアには日産の特徴である「C」シェイプのデザインを取り入れ、一目でブランドと認識できるスタイリングに仕上げました。

ピアノブラックのグリルやLEDヘッドランプ、機能的なルーフレールも備え、ボディカラーは「フォレストグリーン」「オニキスブラック」など全5色を用意しています。

グラバイト最大の特徴は、高い室内の柔軟性と広さです。

2人乗りから7人乗りまで対応できるモジュラー式のシート構成を採用しており、現代のインドの家族のさまざまなニーズに応えられる設計となっています。

荷室容量はクラストップレベルで、サードシートを取り外した5人乗り構成時には625リットルを確保。6人乗りでは320リットル、7人フル乗車時でも84リットルのスペースを維持しています。

なお日本のミニバンとは異なり、後席ドアは両側ともヒンジドアです。

また、快適装備も充実しています。

3列すべてに空調が届くエアベントや、2列目専用のエアコン操作パネルを標準装備。エアコン自体もインドなど熱帯地域に対応する強力なものを搭載するといいます。

さらにグローブボックスやセンターコンソールには保冷機能付き収納を設けるなど、日常使いでの利便性を高める工夫が随所に盛り込まれています。

そして安全性能についても、6つのエアバッグをはじめ、横滑り防止装置（ESC）、トラクションコントロール、ヒルスタートアシストなど、30以上の安全機能を標準装備しました。ファミリー向けモデルとして、乗員保護への配慮が徹底されています。

パワートレインは、1リッター3気筒自然吸気ガソリンエンジンを搭載。最高出力72PS、最大トルク96Nmを発揮し、トランスミッションは5速マニュアル（MT）と5速AMT（EZ-shift）から選択できます。

燃費性能はAMTモデルで19.6km／L、MTモデルで19.3km／Lと公表されており、経済性と実用性のバランスを重視した設定です。

コネクティビティ面では、ワイヤレスのAndroid AutoおよびApple CarPlayに対応した20.3cmのインフォテインメントシステムを搭載しています。

デジタルクラスターやワイヤレス充電器も採用されており、現代的な使い勝手を確保したかたちです。

また、発売を記念した「リミテッド・ローンチ・エディション」も設定されており、JBL製プレミアムスピーカーやデュアルドライブレコーダー、空気清浄機、アンビエントライトなどの追加装備が与えられています。

価格はエントリーグレード「VISIA」が56万5000インド・ルピー（約96万円）からで、最上級グレード「TEKNA AMT」は84万9000ルピー（約145万円）となります（2026年3月上旬現在）。インド市場の購買層を強く意識した戦略的な価格帯といえるでしょう。

日産はグラバイトを皮切りに、インド市場でのラインナップ拡充を積極的に進める方針です。

2026年半ばにはCセグメントSUV「Tekton」、2027年初頭には7人乗りCセグメントSUVの投入を予定しており、中長期的な成長戦略の基盤を着実に固めていく考えです。

経営再建を進める日産にとって、世界有数の自動車大国であるインドでの巻き返しは急務であり、グラバイトの成否がその試金石となりそうです。

※ ※ ※

全長4m級でヒンジドアという新型グラバイトの成り立ちは、日産がかつて販売していた小型3列シート車「キューブキュービック」と同等で、かなりミニマムなコンパクトサイズです。

現在日本のミニバンでは必須のスライドドアでないこのクルマがただちに日本市場へ入ってくる可能性は、残念ながら限りなく低いといえるでしょう。

しかし国内市場では、トヨタ「シエンタ」やホンダ「フリード」といった全長4.3m級のコンパクトミニバンが大人気となっています。

しかもその市場はここ数年でさらに拡大する傾向をみせており、まだまだ成長する可能性もあるでしょう。

日産もこの2強に続くライバルモデルを日本へ導入し、インド同様に国内の販売巻き返しも図って欲しいところです。