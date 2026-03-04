漫画描きのハルマキさんの漫画「高校最後の思い出が皆の悲鳴だった話」が、Xで話題となっています。

高校の卒業式で皆勤賞の表彰が行われ、会場には「すごい！」という声が広がりました。そして作者の名前も呼ばれたのですが…という内容で、読者からは「すぐ風邪をひくからうらやましい」「才能ですね」「オチで笑ってしまった」などの声が上がっています。

拍手から一転、思わぬ反応が広がった瞬間

ハルマキさんは、Xやブログ「もみあげカワウソのマンガな話」で漫画を発表しています。ハルマキさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

ハルマキさん「学生時代の出来事を別の作品で描いていた際に、ふとこのエピソードを思い出して漫画にしました。『あのときの周囲の反応は面白かったな〜』と改めて感じました」

Q.その後ハルマキさんの周囲で、このことは話題になりましたか。

ハルマキさん「教室に帰っても、引くほど話題になりませんでした。目立った生徒ではなかったので。卒業式の後は普通に家に帰りました」

Q.逆に「学校休みたいな…」と思ったことはなかったのでしょうか。

ハルマキさん「学校が好きだった思い出はまったくないのですが、『休みたい』と思ったこともなかったような気がします。学校へ行ってダラダラすればいいやって考えでした」

Q.小・中・高校と12年間皆勤賞ということですが、体調管理などで意識していたことがあったのでしょうか。

ハルマキさん「ありがたいことに、一度も風邪をひいたことがなかったのですが、体調管理は何の意識もしていませんでした。自分が皆勤賞だと気付いたのは卒業間近になってからで、一番驚いたのは自分自身でした」

Q.現在でも体調管理に自信がありますか。

ハルマキさん「自信はありません。人生で初めてインフルエンザにかかったのは高校卒業後でしたが、数日寝込み、『こんなにつらいのか…』と体感しました。専門学校時代からは、しんどくなったらすぐ休むようになりました」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ハルマキさん「自虐気味に描いたのですが、『健康でうらやましい』『誇っていいと思う』といった温かい言葉をいただきました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

ハルマキさん「この先は日常漫画か、より自分の好みを出した創作漫画を描いていきたいなと思っています」