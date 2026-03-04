M!LK『1OC（イチオシ）』表紙＆40ページ巻頭特集に登場！「日本を元気にしたい」（佐野勇斗）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

M!LKが、『1OC（イチオシ） Vol.7』（3月11日発売）の表紙と40ページの巻頭特集に登場する。

■M!LKの魅力が爆裂した写真が盛りだくさん

本誌には、制服風スタイル（メガネをかけたショットも！）、大人の色気漂うリムレス×スーツスタイル、大ヒットした「好きすぎて滅！」の闘牛士スタイルと、M!LKの魅力が爆裂した写真が盛りだくさん。

ユニット撮影は、今回の取材の数日前に3人で集まってアツい話をしたという佐野勇斗、曽野舜太、山中柔太朗、インタビューでも撮影でも抜群の安定感を見せた塩崎太智（「崎」は、たつさきが正式表記）、吉田仁人の“塩レモン”で実施。フィルムカメラで撮影した、彼らの素顔が垣間見られるオフショットも必見だ。

さらに注目は、厚紙フォトカード「BOARD PINUP」。ソロ、ユニット、グループカットを厳選し、ソロカットの裏面はメンバーそれぞれによる、“爆裂愛してる・好きすぎて滅！”な、愛してやまない存在を表現した手描きイラストが掲載されている。彼らの個性溢れるイラストを、ぜひチェックしよう。

インタビューでは、み！るきーず（ファンネーム）へのアツい想いの他、「日本を元気にしたい」というスケールの大きい目標を語っている。

■M!LK インタビュー ※抜粋

■書籍情報

2026.03.11 ON SALE

『1OC（イチオシ） Vol.7』

■関連リンク

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com/