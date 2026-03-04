「トイレだけで今の家ぐらいある」岡本和真、驚きのカナダの“新居事情”明かす「ずっと暖炉の火がついている」「何部屋あるの？と」

岡本が新天地カナダでの住宅事情を明かした(C)Getty Images

ブルージェイズの岡本和真が、3月1日放送の「ジャンクSPORTS 世界に誇る日本のアスリートが大集結SP」（フジテレビ系列）に出演。新天地となるカナダの住居事情を明かした。

【動画】「“甘い失投”を打ったわけじゃない」と米ファンも熱狂！外角低めを放り込んだ岡本和真の“メジャー初アーチ”を見る

巨人からポスティングシステムを利用して今年1月3日にブルージェイズと入団合意。4年総額93億円で契約を結んだ。

本拠地のカナダ・トロントに移住することになる岡本の新居はまだ決まっていないとしたが、驚きの「内見」の様子も番組内では明かされた。

率直な感想として「なんか、俺の年俸わかってるか？ぐらいの、どえらい家」と笑いを交えながら、回答。

続けて「『何部屋あるの？』みたいなとか、トイレだけで今の家ぐらいあるみたいな」と驚愕の広さの物件を紹介されたとした。