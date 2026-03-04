「トイレだけで今の家ぐらいある」岡本和真、驚きのカナダの“新居事情”明かす「ずっと暖炉の火がついている」「何部屋あるの？と」
岡本が新天地カナダでの住宅事情を明かした(C)Getty Images
ブルージェイズの岡本和真が、3月1日放送の「ジャンクSPORTS 世界に誇る日本のアスリートが大集結SP」（フジテレビ系列）に出演。新天地となるカナダの住居事情を明かした。
【動画】「“甘い失投”を打ったわけじゃない」と米ファンも熱狂！外角低めを放り込んだ岡本和真の“メジャー初アーチ”を見る
巨人からポスティングシステムを利用して今年1月3日にブルージェイズと入団合意。4年総額93億円で契約を結んだ。
本拠地のカナダ・トロントに移住することになる岡本の新居はまだ決まっていないとしたが、驚きの「内見」の様子も番組内では明かされた。
率直な感想として「なんか、俺の年俸わかってるか？ぐらいの、どえらい家」と笑いを交えながら、回答。
続けて「『何部屋あるの？』みたいなとか、トイレだけで今の家ぐらいあるみたいな」と驚愕の広さの物件を紹介されたとした。
さらには「ピアノも置いてあったり、ずっと暖炉の火ついてる」と超ゴージャスな物件を紹介されたことで「それを一番最初に見せられてるんで、基準がおかしくなった」と“バグってしまった”と本音を明かす場面も。
ブルージェイズといえば、昨年ドジャースとのWSで最後まで奮闘した姿を示した強豪。
日本から海を渡った長距離砲がチームのどんな役割を担っていくのか、注目されている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。