【絶品土産】仙台の人が愛する「シーラカンスモナカ」ってどんな銘菓？
食楽web
東京から新幹線で約1時間半、食の宝庫・仙台には、わざわざ買って帰りたくなるお土産が数多く揃っています。その中でも、仙台駅周辺で購入でき、地元民のお墨付きを得ているのが、『メゾンシーラカンス』の一品です。
『メゾンシーラカンス』の「シーラカンスモナカ」
地元の人が本命に選ぶと評判なのが、『メゾンシーラカンス』の「シーラカンスモナカ」。仙台の人気パティスリー『kazunori ikeda individuel』の新形態店『メゾンシーラカンス』の看板商品だとか。
上品なあんに、フランス産発酵バターとゲランド塩を効かせた味わいは、一口で甘み、コク、塩気が絶妙なバランスで広がります。軽やかな食感で、気づけばぺろりと完食してしまうおいしさです。
シンプルで洗練されたパッケージに添えられた「シーラカンスは入っておりません」の一文も、思わず手に取りたくなる遊び心ですね。
『メゾンシーラカンス』の「シーラカンスタマゴ」
そして、配りやすさ重視なら「シーラカンスタマゴ」もおすすめ。たっぷりのあんと発酵バターを、香ばしいパイ生地で包み込んだ一品。おっと目を引く、ネーミングセンスもお気に入りのポイントです。
［食楽web］
ひと口かじると、バターのコクがじんわりと広がり、満足感のある食べ応え。個包装で扱いやすく、職場や友人への手土産にも重宝しますよ。ニュー仙台土産として、ぜひ覚えておきたい一品です。
（撮影・文◎豊島早苗）
●SHOP INFO
maison coelacanthe（メゾン シーラカンス）
住：宮城県仙台市青葉区一番町2-2-3 1F
TEL：022-748-4061
営：平日11:00～19:00／土日祝10:00～19:00
※エスパル仙台店2F『kazunori ikeda individuel』でも「シーラカンスもなか」取り扱いあり
https://www.instagram.com/maison_coelacanthe/