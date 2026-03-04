食楽web

東京から新幹線で約1時間半、食の宝庫・仙台には、わざわざ買って帰りたくなるお土産が数多く揃っています。その中でも、仙台駅周辺で購入でき、地元民のお墨付きを得ているのが、『メゾンシーラカンス』の一品です。

『メゾンシーラカンス』の「シーラカンスモナカ」

地元の人が本命に選ぶと評判なのが、『メゾンシーラカンス』の「シーラカンスモナカ」。仙台の人気パティスリー『kazunori ikeda individuel』の新形態店『メゾンシーラカンス』の看板商品だとか。

上品なあんに、フランス産発酵バターとゲランド塩を効かせた味わいは、一口で甘み、コク、塩気が絶妙なバランスで広がります。軽やかな食感で、気づけばぺろりと完食してしまうおいしさです。

シンプルで洗練されたパッケージに添えられた「シーラカンスは入っておりません」の一文も、思わず手に取りたくなる遊び心ですね。

『メゾンシーラカンス』の「シーラカンスタマゴ」

そして、配りやすさ重視なら「シーラカンスタマゴ」もおすすめ。たっぷりのあんと発酵バターを、香ばしいパイ生地で包み込んだ一品。おっと目を引く、ネーミングセンスもお気に入りのポイントです。

ひと口かじると、バターのコクがじんわりと広がり、満足感のある食べ応え。個包装で扱いやすく、職場や友人への手土産にも重宝しますよ。ニュー仙台土産として、ぜひ覚えておきたい一品です。

（撮影・文◎豊島早苗）

●SHOP INFO

maison coelacanthe（メゾン シーラカンス）

住：宮城県仙台市青葉区一番町2-2-3 1F

TEL：022-748-4061

営：平日11:00～19:00／土日祝10:00～19:00

※エスパル仙台店2F『kazunori ikeda individuel』でも「シーラカンスもなか」取り扱いあり

https://www.instagram.com/maison_coelacanthe/