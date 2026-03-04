イングランド2部で戦うバーミンガム・シティFCは3日にプレミア・チャンピオンシップ第35節でミドルズブラと対戦して1-3で敗れたが、このゲームでもバーミンガムFW古橋亨梧に出番は回ってこなかった。



ここまでリーグ戦28試合に出場してわずか1ゴールに留まっていて、最近はベンチに座ったまま出番がないケースも増えている。リーグ戦最後の出場は1月24日のストーク・シティ戦だ。





古橋は昨夏にレンヌから加わっており、プレミア昇格へバーミンガムのキーマンになるはずだった。しかしここまで1ゴールのみと苦戦を強いられており、英『Football League World』は「イングランド2部でサラリーに見合っていない選手8人」に古橋を選出している。「古橋はレンヌで落とした調子を取り戻すことができていない。今季ここまで1ゴールを挙げているが、それも苦戦しているシェフィールド・ウェンズデイ戦でのものだ。古橋がバーミンガムで2番目に高額な3万5000万ポンドの週給を得ていることを考えると、非常に残念な契約だったと言える。彼との契約は2029年まで残っていて、この契約はバーミンガムにとって大きな間違いとなる可能性がある」同メディアはこのように伝えており、現状の成績ではそれも仕方がないか。他には3部への降格もあり得るほど苦戦しているレスター・シティでプレイするDFリカルド・ペレイラ、FWパトソン・ダカ、シェフィールド・ユナイテッドで1ゴールに留まっているFWダニー・イングスらがこのリストに入ってしまっている。