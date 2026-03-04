日産「新型トラック」発表！ フルモデルチェンジ果たした姿とは！

日産は2026年2月27日、同社の主力商用トラックである「アトラス」シリーズにおいて、2トンクラスの4WDモデル（F25型）を次世代の「F26型」へとフルモデルチェンジすると発表しました。

同時に、先行デビューしていた2WDの2トンクラスにも改良を施し、3月17日より販売を開始する予定です。

アトラスといえば、日産の顔として長年ビジネスの現場を支えてきた頼れる商用車の代表格モデルです。

衝突被害軽減ブレーキ（インテリジェント エマージェンシーブレーキ）や、横滑りを防止するビークルダイナミクスコントロール（VDC）、車線逸脱警報（LDW）といった先進的な安全技術をいち早く全車に標準搭載。

高い安全性と優れた燃費性能を両立したトラックとして、多くのユーザーから厚い信頼をが寄せられています。

今回発表されたフルモデルチェンジにおいて目玉となる4WDモデルでは、先行していた2WDモデルと同様に「新しいキャブ」を採用。

内外装のデザインを一新しただけでなく、ドライバーが長時間過ごすキャビン内の居住性や操作性を根本から見直し、運転中の疲労軽減と快適性を一段と向上させています。

さらにパワートレインには、5速MTにくわえて、新たに9速DCT（デュアルクラッチトランスミッション）を搭載。

商用車でありながら変速ショックの少ない滑らかな加速を実現し、ストップ＆ゴーの多い市街地走行や長距離移動でのストレスを軽減するとともに、燃費性能のさらなる向上にも貢献しています。

もちろん、日々の過酷な業務を力強くサポートする安全面でのアップデートも抜かりありません。

今回の改良では、主に3つの機能が強化されています。

まずひとつ目は、「プリクラッシュブレーキ（PBC）」の機能強化です。

交差点などでの右左折時に作動するブレーキ支援の対象が対向車にも広がり、出会い頭の事故リスクを大幅に低減させます。

2つ目は、「ドライバー異常時対応システム（EDSS）」の進化です。

9速DCT搭載車において、これまでの単純な停止から、ブレーキとレーンキープアシストの協調制御へと進化を遂げました。

これにより、万が一の体調急変時でも、車線内を維持しながらより安全に車両を停止させることが可能になっています。

そして3つ目は、「LEDリヤコンビネーションランプ」の標準化です。

視認性に優れたLEDランプを全車に標準装備とすることで、夜間や悪天候時における後続車からの追突リスクをしっかりと軽減します。

また、2WDの2トンクラスにおいても、最新の法規に適合させるだけでなく、多様化する市場のニーズにきめ細かく応えるため、展開する車型のバリエーションを拡大し、より選びやすいラインナップへと強化されています。

このように、フルモデルチェンジによってあらゆる機能強化を実現し、日本の物流とビジネスの最前線で働くドライバーの負担を減らすべく、より安全で快適な移動空間を提供する新型アトラス。

代表的なモデルの価格（消費税込）は、「2.0t積載・3人乗り・標準キャブ・フルフラットロー仕様（DXグレード）」の2WDモデルが661万4300円（5速MT）から696万800円（9速DCT）、4WDモデルが718万7400円（5速MT）から753万2800円（9速DCT）に設定されています。

進化した走りと充実の機能で、心強い相棒として多くの企業から歓迎されることになりそうです。

ちなみにアトラスシリーズは、いすゞのベストセラーモデル「エルフ」をベースに、日産の車種として生産供給を受けるOEMモデルです。