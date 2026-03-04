利用者は月に3000人！80代まで受けに来る「男性美容医療」の流行の深層〜中年こそ、美肌ケアの時代へ

いま、男性美容医療がすごいことになっている。SBCメディカルグループ株式会社が2024年に行った調査では、過去10年に女性の利用者は約6倍に対して、男性利用者は約16倍も増えたのだそうだ。

たしかに言われてみれば、男性美容医療の宣伝は増えた気がする。美容医療は鼻を高くしたりあごを削るといった美容整形だけではなく、シミ取りやイボ取りといった美容皮膚科の治療や脱毛・増毛なども含む。

実際、現場ではどんな感触なのか、男性専門の総合美容クリニック「ゴリラクリニック」で話を聞いた。

レーザーに超音波、男性の肌をキレイする科学

ゴリラクリニックの創業は2014年。池袋に男性専門の総合美容クリニックとして創業し、2026年現在、全国に23院を展開している。同クリニック銀座ANNEX院院長の太田博之医師が説明する。

まず、現在の利用状況について。

「各クリニックに月におよそ3000人強の患者様がいらっしゃっている見当になります」

グループ全体では、なんと毎月８万人！ボリュームゾーンは20代から30代、脱毛目的で訪れる人が多いのだとか。一方で「中年以上」の利用者も増えている。

「クリニックの立地でもいらっしゃる方の年齢は変わります。ここ銀座ですと30代後半から40代、50代の方が非常に多くなります。たとえば本日の午前中に初診の方が4名いらっしゃいましたが、40代、50代、60代と幅広いです。一番上の方は68才でした。先日は78才の方にシワ取りの手術をしまし、80才でシミ取りにいらっしゃる方もいますよ」

ちょっとシミ取り

中高年の場合、やはりシミやシワの改善、ほうれい線や肌のたるみなど肌系の治療を受けに来院する人が多い。

「昔の60〜70代のイメージと比べて、今の60〜70代の方は結構若い。平均寿命も昔と比べてかなり伸びている。目も見えるし体も動く。経済的余裕もかなりできてきて、ちょっとレーザーでシミ取りしておこうかなとか、という方がこの銀座エリアだとものすごく多いんです」

肌の治療と言っても、ほとんどの男性は「シミをレーザーで焼く」ぐらいしかイメージができないだろう。焼いたらなぜシミが消えるのかもわかっていない。具体的にはどのような治療が行われるのだろうか。

肌の治療は、基本的には肌質の向上か肌色の改善かの２つに分かれるのだそうだ。

「肌質の場合、毛穴が広がってるか閉じているかで治療も変わってきます。開いている場合、最近はポテンツァという治療法を行います。肌に針を刺して、針の先端を加熱します。その熱で肌を一度壊して、それが治ると張りが出て、毛穴が引き締まります」

年を取ったら、ブルドッグのようにほうれい線が垂れてくる。これを治すため、たるみ治療では「ハイフ」という施術を行う。ハイフは脂肪層に超音波を照射、たるみの原因となる脂肪を溶かし、皮膚を引き締める。

「続いて肌色に関しては、シミ治療を行います。レーザーで一発で取るやり方もありますし、定期的に月に1回ぐらい通って徐々に薄くしていくというやり方もあります」

中年男性こそ保湿が大事

シミにはいくつも種類がある。できてしまったら美容皮膚科で対処する以外に消すことは難しいという。

こうした美容医療は「一度受ければ終わり」というものではないと太田医師。

「施術というのは、僕はあくまで授業だと思っています。授業でノートを取るけれど、家で復習しなかったら、テストの出来は悪いですよね。普段のケアをするかどうかによって、施術効果が高まるかが決まって来る。家でのケアが非常に大事なんです」

必要なケアとは何か？具体的には、保湿、摩擦、日よけ対策だという。

「スキンケアは洗顔料を使って汚れを落として、その後に化粧水を塗る。化粧水を塗った後に乳液を塗る。化粧水が水で、乳液が油。水を油でパッキングするわけです」

まず洗顔だが、基本的には汗は水性の汚れなので、ぬるま湯で十分なのだそうだ。外回りをした時など汚れた時は洗顔料を使うべきだが、朝は汚れていないので使わなくていい。洗顔料は寝る前だけでいいという。

「男性の場合、スースーするような洗顔料を使いたい。その方がすっきりすると思っている方が多いと思いますが、スース―の正体はアルコールです。気化して全部抜けてしまい、余計に乾燥してしまいます。洗顔では汚れを取って乾燥させないことです」

化粧水＝「水」を塗って、それが蒸発しないように乳液＝「油」を塗る、シンプルな話だ。しかし男性の場合、脂性の肌だからこれ以上油を塗ってどうする？ と思う人もいるだろう。

「若い男の女の子の顔を見てると、みずみずしくて綺麗ですが、中年の40〜50代の汗をかいてる人とかすごく油テカリしてますよね。この違いは何かというと、水分なんです。若い男女は肌に充分な水分がある。中年男性は水分がない。水分がないから蒸発を防ごうと皮膚は油を出します。だからテカるんです」

顔が脂性の人は、それだけ肌に水分が足りていないのだ。

「油テカリしてるから化粧水を使わない、乳液を使わないのはナンセンスですね。水を使ってちゃんと油でパッキングしてあげれば、油テカリはしないはずです」

少なくとも3カ月

次に摩擦。摩擦は肌に対しての攻撃だという。

「男性で一番多いのは、お風呂に入った後とか洗顔の後にタオルで顔をゴシゴシ拭く人です。これをすると肌の中のコラーゲンやエラスチンといった、肌を支える組織が壊されます。結果、たるみやシワが増えます。シミは摩擦に対する防御反応なので、シミの上を擦れば擦るほどシミは濃くなります」

洗顔はやさしく、泡で汚れを吸着させるように洗い、タオルはポンポンと押し付けるようにして顔を拭く。乱暴に扱わない。これが大切だという。

「最後に日焼け。光老化と言われますが、紫外線はものすごく肌にとって強いダメージです。紫外線を浴びるとシミが増え、たるみやシワも濃くします。サングラスだったり、日焼けクリームを塗っていただくことが必要ですね」

こうした習慣を、少なくとも3カ月続けて欲しいとのこと。

「12週間続けていると徐々に肌が変わってくるのが実感できるでしょう」

若い時分は肌が水分たっぷりで保湿なんて必要なかった。おじさんだから、ではなく、おじさんだからこそ適切なスキンケアを。おじさんこそ洗顔、化粧水、乳液です。

