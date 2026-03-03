今季初戦の渋野日向子はメジャー女王の地元選手らとプレー、原英莉花ら“デビュー戦” 米ツアー中国大会の組み合わせ発表
＜ブルーベイLPGA 事前情報◇3日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーは春のアジアシリーズ最終戦が5日から始まる。それに先がけ3日には、予選ラウンドの組み合わせが発表された。
日本勢は9人が出場。ここが今季初戦となる渋野日向子は、ツアー通算5勝で2023年のメジャー「KPMG全米女子プロ」を制した地元中国勢のイン・ルオニン（中国）と、チェ・ヘジン（韓国）との同組でプレーする。初日は日本時間午後0時56分に1番からスタートする。また本格参戦後の米ツアーデビュー戦になる原英莉花は、パク・クムカン（韓国）、ペリーン・デラクール（フランス）との同組が決定。櫻井心那はポーナノン・パットラム（タイ）らと、こちらも初戦を迎える。同様に今季初エントリーの西村優菜はナスタシア・ナドー（フランス）、アレクサ・パノ（米国）とのプレーが決まった。ディフェンディングチャンピオンの竹田麗央は、リュウ・ルイシン（中国）、ベイリー・ターディー（米国）とともに、日本時間午前8時26分に第1ラウンドを開始。この他、古江彩佳、笹生優花、吉田優利、馬場咲希も出場する。日本ツアー組で中国籍の森田遥もエントリーしている。世界ランク1位のジーノ・ティティクル（タイ）、同2位のネリー・コルダ（米国）、米ツアー組の山下美夢有、日本開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」に出場する岩井明愛、千怜や、畑岡奈紗は不在。
