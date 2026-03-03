ウォルト･ディズニー･ジャパンが、ディズニー・アニメーション『ズートピア』映画公開10周年を祝して「ズーっとニック -キツネに恋-」キャンペーンを実施。

「ズートピア」に登場する「ニック・ワイルド」を主役にしたグッズの販売などが実施されます☆

ディズニー『ズートピア』映画公開10周年記念「ズーっとニック -キツネに恋-」キャンペーン

キャンペーン開始日：2026年3月4日（水）

「ズーっとニック -キツネに恋-」キャンペーンでは、映画『ズートピア』に登場する、かっこいいキツネ「ニック・ワイルド」のタキシード姿デザインもラインナップに加わり、豊富なグッズを展開。

ディズニー映画『ズートピア』に登場する詐欺師のイケキツネで、「彼氏にしたいディズニーキャラNo.1」との呼び声も高い「ニック・ワイルド」

ずる賢いけれど、じつは優しくて頼りになるギャップが多くのファンを魅了しているキャラクターです。

そんな「ニック・ワイルド」を主役にしたグッズが続々登場。

また、「ズートピア2」OH MY CAFEでは、10周年のお祝いとして、新メニューやグッズが展開されます☆

「ディズニー ズートピア」「ディズニー ズートピア２」グッズ（一例）

ディズニー・アニメーション『ズートピア』映画公開10周年を記念して、「ズートピア」や「ズートピア２」に登場する「ニック・ワイルド」のグッズが多数登場。

いつも身に着けたくなるファッションやアクセサリー、日常使いできるホームアイテムなど「ニック・ワイルド」推しの心をくすぐるグッズが豊富に展開されています。

Samantha Thavasa『ズートピア』 コレクション トートバッグ

価格：25,300円（税込）

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の愛らしいアートがポイントのトートバッグ。

キャンバス生地のような柔らかい合皮を使用した、一見キャンバスバッグに見えるデザインが特徴です。

和商インターナショナル：DISNEY ディズニー ネクタイ ズートピア・ニック柄

価格：3,980円（税込）

作中で「ニック・ワイルド」が身に着けているネクタイのデザインをモチーフにしたファッションアイテム。

ネクタイの小剣部分には「ニック・ワイルド」の姿をワンポイントプリントし、さりげなくキャラクターを楽しめる仕上がりになっています。

ケイ・ウノ：Plate Necklace -Nick-

価格：43,780円（税込）

プレーンなプレートネックレスに、「ニック・ワイルド」のデザインを刻印したアクセサリー。

表情の異なる3パターンから選べるため、お気に入りの「ニック・ワイルド」の表情を見つける楽しさも魅力です。

TAKE-UP：ニックシルエット ネックレス／ニックシルエット ソロピアス／ニック ソロピアス

ラインナップ・価格：

・ニックシルエット ネックレス 22,000円（税込）※2026年3月13日発売

・ニックシルエット ソロピアス 14,300円（税込）※2026年3月13日発売

・ニック ソロピアス 14,300円（税込）

「ニック・ワイルド」をモチーフにしたネックレスとソロピアス。

ペリドットを留めた、「ジュディ・ホップス」と出会い友情や信頼の大切さを学んでいく心優しい「ニック・ワイルド」の姿が表現されたアクセサリーです。

スケーター：晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm

価格：5,500円（税込）

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の世界を内側に表現した折りたたみ傘。

収納袋には『ズートピア』のロゴがあしらわれたタグ付きです。

千趣会(ベルメゾン)：選べる楽しさ！プリントがかわいい洗えるソフトスリッパ

価格：990円（税込）

インクジェットプリントにより、水彩画のような多色使いのデザインを表現したスリッパ。

インソールはウレタン入りで、適度なクッション性があり疲れにくいのも魅力です。

トーマントイズ：飾れるピンズ ズートピア ニック

価格：1,980円（税込）

アクリルスタンドに、ピンズをはめて飾ることができるピンズ。

ピンズは取り外し可能なので、ポーチや鞄など好きなところに着けて楽しめます。

「ズートピア2」OH MY CAFE 新メニュー&グッズ

提供開始日：2026年3月6日（金）

スケジュール：

東京／表参道：OH MY CAFE開催期間：開催中〜2026年4月19日（日）所在地：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階東京／池袋：BOX cafe&space グランドスケープ池袋店開催期間：開催中〜2026年3月1日（日）所在地：東京都豊島区東池袋1-30-3 B1F大阪／梅田：BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店開催期間：開催中〜2026年3月8日（日）所在地：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE OSAKA6階東京／渋谷：BOX cafe&space SHIBUYA109渋谷店開催期間：開催中〜2026年3月15日（日）所在地：東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109渋谷 地下2階愛知／名古屋2：BOX cafe&spaceグローバルゲート名古屋1号店開催期間：開催中〜2026年3月15日（日）所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階

「ズートピア2」OH MY CAFEに、『ズートピア』の公開10周年をお祝いとして、新メニューやグッズが登場。

10周年記念パフェや、表参道限定「ジュディ・ホップス」のにんじんペンをモチーフにしたサンドイッチ、「パウバート」をイメージしたパスタ、印象的なセリフの「やあども」をイメージしたドリンクなど、フォトジェニックなメニューが展開されます。

『ズートピア2』の名場面を切り取った、カフェオリジナルグッズとともに、『ズートピア』を振り返りながら特別な時間が楽しめます。

彼氏にしたいキツネとして大人気の「ニック・ワイルド」をテーマにしたキャンペーン。

2026年3月4日より開催さえる、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』公開10周年記念「ズーっとニック -キツネに恋-」キャンペーンの紹介でした☆

