【3月9日は裏グミの日】ファミマで「グミだよ。」を2つ買うとぷっくりステッカーがもらえるキャンペーン -「忍者めし鋼」の新フレーバーも

