キャンペーン：OWCがAmazon「新生活セール」でカードリーダーなど値引き Thunderbolt 5対応ケーブルなども
Other World Computing, Inc.は、Amazonで3月3日（火）に始まった「新生活セール」に参加している。本セール最終日の3月9日（月）23時59分まで、13アイテムを対象に最大20％OFFで販売する。
Thunderbolt 5対応のドックやケーブル、カードリダーなどが対象。最も割引率の高い20％OFFが適用されるのは、SSDケースの「Express 1M2 0GB」と「Express 1M2 80G」。
セール期間 先行セール：2026年3月3日（火）0時00分～3月5日（木）23時59分 本セール：2026年3月6日（金）0時00分～3月9日（月）23時59分
Thunderbolt 3 Card Reader Atlas FXR CFexpress Type B：11,999円→10,799円（10%OFF）
Portable SSD Enclosure（USB4) Express 1M2（0TB ケース)：20,720円→16,580円（20%OFF） Express 1M2 80G（0TB ケース)：37,820円→30,260円（20%OFF）
Dock & Hub Thunderbolt 5 ドック 11ポート：54,450円→46,280円（15%OFF） Thunderbolt 5 デュアル10Gネットワークドック：82,500円→70,130円（15%OFF) Thunderbolt 3 ミニドック 5ポート:：16,660円→13,450円（19%OFF） USB3.2 Gen2(USB-C）トラベルドック：5,890円→5,000円（15%OFF） USB3.2 Gen2(USB-C）トラベルドックE：8,410円→7,150円（15%OFF） Thunderbolt 5 ハブ：31,350円→26,650円（15%OFF） Thunderbolt 4 ハブ：21,565円→18,330円（15%OFF）
Adapter & Cable Thunderbolt 4 10Gイーサネットアダプター：33,000円→28,050円（15%OFF) Thunderbolt 5ケーブル（0.8m）：4,460円→3,790円（15%OFF） Thunderbolt 5ケーブル（1.0m）：5,960円→5,060円（15%OFF）