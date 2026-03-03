0-100km/h加速は4.0秒以下？

BMWは、2ドア・クーペ『M2』に初めて四輪駆動バージョンを導入する準備を進めている。

まだ正式には発表されていないが、先日、BMWの米国向け公式サイトで新型『M2 xドライブ』について一時的に言及され、その存在が明らかとなった。現行の後輪駆動バージョンと並行して販売される見込みで、四輪駆動ならではの安定感とトラクションの向上が期待される。



BMW M2

これまでM2は、Mモデルのラインナップで唯一、後輪駆動のみの設定となっていた。6速マニュアル・トランスミッションが選択できる点も大きな特徴だ。

今回の四輪駆動バージョンは、8速オートマティック・トランスミッション専用となるようだ。他のMモデルと同様、リアバイアスのセッティングが採用され、複数の走行モードを備える見込みだ。完全な後輪駆動モードも搭載されるだろう。

詳細は未公開だが、M2 xドライブは『S58』型3.0L直列6気筒ツインターボガソリンエンジンを搭載する見込みだ。最高出力は現行の480psから、M2 CSに近い530ps程度に強化されるとみられている。

この出力向上は、フロントドライブシャフトとトランスファーの追加による重量増加に対応するためのもので、M2の車両重量は1800kg近くになると予想される。

トラクション向上により、0-100km/h加速は4.0秒を切る可能性が高い。

M2 xドライブの生産は、今年半ばまでにBMWのメキシコ・サンルイスポトシ工場で開始され、欧州では今年後半の発売が見込まれる。