●全般的に雲の多い空模様。日本海側では夜にかけてにわか雨の心配も

●北風が強く、空気の冷たさが身にしみる一日に

●今夜は皆既月食! 瀬戸内側ほど見えるチャンスが出てきそう



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きのう2日(月)から、雨は強弱を繰り返しながら降り続いていますが、この時間はすでにまとまった雨雲が東へと遠ざかりつつあり、県の西部から雨が止み始めています。

きのう2日(月)からこの時間までに降った雨の量はところどころで40ミリを超えてきていて、さらに現在は日本海側ほど北風の勢いが増してきています。

きのう2日(月)からの雨の原因となっている低気圧や前線は、きょう3日(火)の夜にかけて東日本方面へと進む予想です。





この先、大きな天気の崩れはありませんが、夜にかけて日本海側を中心に時雨模様のにわか雨の心配があります。また北風が強く、空気の冷たさが少々身にしみる一日となりそうです。





一方、今夜は皆既月食があります。

皆既月食が観察できる午後8時から9時の間は全般的に雲が多くなる予想ですが、瀬戸内側ほど晴れ間が広がり幻想的な月食が見えるチャンスが出てきそうです。

雲の動き方次第では、さらに晴れ間が広がる可能性があります。

空模様に注目をしながら、皆既月食がしっかりと観察できるよう期待を込めて過ごしましょう。





現在下関周辺でもやが広がり、見通しが非常に悪くなっています。

これから下関方面へ向かう方は、車の運転など慎重に行いましょう。

今県内で降っている雨も目先2時間ほどで止むとみていますが、この先も雲の多い空模様が続く予想です。



日本海側では北風とともに雨雲が流れ込み、夜にかけてまだにわか雨が降る見込みです。

きょう3日(火)も傘の出番となりますが、風で飛ばされないよう注意が必要です。





日中の最高気温は各地14度前後。北風が強く吹く日本海側では、平年より気温が低くなりそうです。寒さの対策もしっかり行いましょう。





あす4日(水)、あさって5日(木)と天気は安定しますが、6日(金)からは再び下り坂となり、天気は短い周期で変わる予想です。

最高気温は15度に届かない日も多く、暖かさは控えめ。一方、朝晩は冬の名残を感じさせる冷え込みでまだ厚手の服が活躍する見通しです。





花粉情報です。

きょう3日(火)も花粉の飛散は非常に多くなりそうです。雨が上がった後の大量飛散にご注意ください。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）