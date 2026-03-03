トヨタのデリカ？

2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めていましたが、今回はオートルビーズブースに展示されていた「Ark Van ヴォクシー｣をご紹介します。

鳥取県に店舗を構えるオートルビーズは、スズキ「ジムニー」のカスタマイズパーツで全国的にも知られるショップとなっていますが、ジムニーユーザーの多くは趣味のクルマとしてジムニーを愛用する一方で、ファミリーカーとしてミニバンを所有するケースが多いとのこと。

そこに注目したオートルビーズでは、ファミリーカーとして高い人気を誇る90系ヴォクシー／ノアをベースに、ジムニーと同じくタフでカッコいい雰囲気をプラスする「Ark Van」シリーズを展開しました。

大阪オートメッセ会場にはブラウン系のボディカラーをまとったヴォクシーが展示されており、こちらの車両は35mmのリフトアップキットで車高を高め、足元にはデルタフォース オーバーランダーとオープンカントリーの組み合わせでワイルド感を演出。

フェンダー部には記載変更不要の9mm幅のオーバーフェンダーがプラスされ、TOYOTAロゴが与えられたフロントグリルとフロントバンパーガードガーニッシュ、そしてルーフにキャリアを装着しているというメニューで、意外にもプラスされているアイテム類は少なめとなっています。

ですが、印象は完全にSUVのミニバンのそれとなっており、三菱の「デリカD：5」のようなスタイルになっています。

それ以外で大きく印象を変えているのはボディパーツの塗り分けで、メッキパーツを塗装でブラックアウトしていたり、ミラーやグリル、バンパーなどをラプターライナー塗装することでワイルド感を演出しているのがポイント。

この辺りの塗り分けも含め、オートルビーズでは細かく価格設定をしているので、予算に合わせてどこまでやるのかを検討しやすいというのもユーザーフレンドリーな部分と言えるでしょう。

なお、会場には展示されなかった90系ノアにも同様のテイストのアイテムが用意されているので、すでにノアに乗っているというユーザーもパーツ単位で購入して装着することが可能。もちろん、新車や中古車をベースとしたコンプリートカー制作も対応しているということなので、気になる人はオートルビーズに問い合わせてみてはいかがでしょうか。