D¡ÇERLANGER¡¢11th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEvermore¡Ù¤òºÆ·ëÀ®µÇ°Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
D¡ÇERLANGER¤¬¡¢2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë11th¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEvermore¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2007Ç¯4·î22Æü¤ÎºÆ·ëÀ®¤è¤ê19Ç¯¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÆ·ëÀ®µÇ°Æü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
º£ºî¤Ï¡ÚCD+DVD¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê»°ÊýÇØBOX»ÅÍÍ¡Ë¡Û¤È¡ÚÄÌ¾ïÈ×CD¡Û¤Î2·ÁÂÖ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¡£¡ÚCD¡ÜDVD¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Û¤Ï¡¢ÊÌºý¥Õ¥©¥È¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Î»°ÊýÇØBOX»ÅÍÍ¡£¤µ¤é¤ËÄÌ¾ïÈ×CD¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È»ÅÍÍ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÕÂ°¤ÎDVD¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥é¥¤¥ô¡ãKIDS BLUE STANDING SPECIAL 2025¡ä(2025/12/24 EX THEATER ROPPONGI)¤è¤êºÇ¿·Ì¤È¯É½¥é¥¤¥ô±ÇÁü1¶Ê¡Öwhat¡Çs yours is mine¡×¡õ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥é¥¤¥ô¡ãKIDS BLUE STANDING SPECIAL 2024¡ä(2024/12/24 EX THEATER ROPPONGI)¤è¤ê¥é¥¤¥ô±ÇÁü3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥é¥¤¥ô±ÇÁü¡ØKIDS BLUE STANDING SPECIAL 2024¡Ù3¶Ê¤Î¡¢³Æ¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Î±éÁÕ¡õ²Î¾§¥·¡¼¥ó¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Á´12±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÁ´10¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê¤À¤¬¡¢ÄÌ¾ïÈ×CD¤Î¤ß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯1¶Ê¤òÄÉ²Ã¼ýÏ¿Í½Äê¡£ÄÌ¾ïÈ×CD¤Ï¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³ÆÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£amazon.co.jp¤Ç¤Ï³Æ¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤¬ÀèÃåÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
D¡ÇERLANGER¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¸å¤Î4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢4·î26Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¤è¤êÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£12·î24Æü¡ÊÌÚ¡ËEX THEATER ROPPONGI¤Þ¤ÇÁ´48¸ø±é¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
¢£11th¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEvermore¡Ù
2026Ç¯4·î22Æü(¿å)È¯Çä
(1) Evermore¡ÚCD¡ÜDVD¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê»°ÊýÇØBOX»ÅÍÍ¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§WPZL-32280¡Á1¡¡²Á³Ê¡§6,050±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú³ÆÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://WarnerMusicJapan.lnk.to/fRKd4Q
(2) Evermore¡ÚÄÌ¾ïÈ×CD¡Û
ÉÊÈÖ¡§WPCL-13755¡¡²Á³Ê¡§3,410±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú³ÆÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://WarnerMusicJapan.lnk.to/WjSh3L
¢£¼ýÏ¿ÆâÍÆ
(1) Evermore¡ÚCD¡ÜDVD¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê»°ÊýÇØBOX»ÅÍÍ¡Ë¡Û
¡ãDISC1¡§CD¡ä
Á´10¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¡ãDISC2¡§DVD¡ä
¡ÚºÇ¿·Ì¤È¯É½¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥é¥¤¥ô±ÇÁü1¶Ê¡Û
¡¡ÖKIDS BLUE STANDING SPECIAL 2025¡×(2025/12/24 EX THEATER ROPPONGI)
¡¦what¡Çs yours is mine (10th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRosy Moments 4D¡Ù¼ýÏ¿¶Ê)
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥é¥¤¥ô±ÇÁü3¶Ê¡Û
¢¡ÖKIDS BLUE STANDING SPECIAL 2024¡×(2024/12/24 EX THEATER ROPPONGI)
¡¦le grand bijoux (10th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRosy Moments 4D¡Ù¼ýÏ¿¶Ê)
¡¦Je t¡Çaime (8th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJ¡Çaime La Vie¡Ù¼ýÏ¿¶Ê)
¡¦Love Like Blood (10th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRosy Moments 4D¡Ù¼ýÏ¿¶Ê)
¡ãÆÃÅµ±ÇÁü¡ä
¥Ð¥ó¥É¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Î±éÁÕ¡õ²Î¾§¥·¡¼¥ó¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü3¶Ê¡ß4¿Í¡áÁ´12±ÇÁü
¡Ú1.Voice¡§Kyo Ver. 2.Guitar¡§CIPHER Ver. 3.Bass¡§SEELA Ver. 4.Drums¡§Tetsu Ver.¡Û
¡¦le grand bijoux (kyo Ver. / CIPHER Ver. / SEELA Ver. / Tetsu Ver.)
¡¦Je t¡Çaime (kyo Ver. / CIPHER Ver. / SEELA Ver. / Tetsu Ver.)
¡¦Love Like Blood (kyo Ver. / CIPHER Ver. / SEELA Ver. / Tetsu Ver.)
(2) Evermore¡ÚÄÌ¾ïÈ×CD¡Û
¡ãCD¡äÁ´10¶Ê+¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯1¶ÊÄÉ²Ã¼ýÏ¿Í½Äê¡ÚÁ´11¶Ê¡Û
¢¡³ÆÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡¦amazon.co.jpÆÃÅµ¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡¦±þ±çÅ¹ÆÃÅµ¡§¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡ÊB2¥µ¥¤¥º¡Ë¡öÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢¨¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤Ï¡ÖCD+DVD¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡ÖÄÌ¾ïÈ×CD¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³¨ÊÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆÃÅµ¤ÏÆ±°ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¥Ê¥·¤Î¥«¡¼¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÄ¾ÀÜ³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢£¥é¥¤¥ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
4·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÇßÅÄ¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
4·î26Æü¡ÊÆü¡ËÇßÅÄ¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËEX THEATER ROPPONGI
5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿À¸Í Harbor Studio
5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¿À¸Í Harbor Studio
5·î16Æü¡ÊÅÚ¡ËÇð PALOOZA
5·î17Æü¡ÊÆü¡ËÇð PALOOZA
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹âºê Club JAMMERS
5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¹âºê Club JAMMERS
5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë²¬»³YEBISU YA PRO
5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë²¬»³ YEBISU YA PRO
6·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²° Electric Lady Land
6·î7Æü¡ÊÆü¡ËÌ¾¸Å²° Electric Lady Land
6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë½ÂÃ« STREAM HALL
6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë½ÂÃ« STREAM HALL
6·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÄ¹Ìî CLUB JUNK BOX
6·î21Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹Ìî CLUB JUNK BOX
6·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËSUPERNOVA KAWASAKI
6·î28Æü¡ÊÆü¡ËSUPERNOVA KAWASAKI
7·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÀçÂæ darwin
7·î5Æü¡ÊÆü¡ËÀçÂæ darwin
7·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¶âÂô EIGHT HALL
7·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¶âÂô EIGHT HALL
7·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËHEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3
7·î19Æü¡ÊÆü¡ËHEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3
7·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÀ¹²¬ CLUB CHANGE WAVE
7·î26Æü¡ÊÆü¡ËÀ¹²¬ CLUB CHANGE WAVE
8·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬ DRUM Be-1
8·î23Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬ DRUM Be-1
8·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë»¥ËÚ cube garden
8·î30Æü¡ÊÆü¡Ë»¥ËÚ cube garden
9·î5Æü¡ÊÅÚ¡ËLive House ÉÍ¾¾ÁëÏÈ
9·î6Æü¡ÊÆü¡ËLive House ÉÍ¾¾ÁëÏÈ
9·î11Æü¡Ê¶â¡ËVeats Shibuya
9·î12Æü¡ÊÅÚ¡ËVeats Shibuya
9·î22Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËSUPERNOVA KAWASAKI
9·î23Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËSUPERNOVA KAWASAKI
10·î16Æü¡Ê¶â¡ËVeats Shibuya
10·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËVeats Shibuya
10·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËSUPERNOVA KAWASAKI
10·î25Æü¡ÊÆü¡ËSUPERNOVA KAWASAKI
11·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËSUPERNOVA KAWASAKI
11·î8Æü¡ÊÆü¡ËSUPERNOVA KAWASAKI
11·î13Æü¡Ê¶â¡ËVeats Shibuya
11·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËVeats Shibuya
12·î19Æü¡ÊÅÚ¡ËSUPERNOVA KAWASAKI
12·î20Æü¡ÊÆü¡ËSUPERNOVA KAWASAKI
12·î24Æü¡ÊÌÚ¡ËEX THEATER ROPPONGI
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡D¡ÇERLANGER¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢¡D¡ÇERLANGER¸ø¼°Facebook
¢¡D¡ÇERLANGER¸ø¼°£Ø
¢¡¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯D¡ÇERLANGER¥µ¥¤¥È