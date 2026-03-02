3月9日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

アレ、ちょっとズレてる？私の習慣おかしいですかSP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト：

伊沢拓司

エルフ

堀田茜

眞栄田郷敦

山粼賢人（50音順 敬称略）

エージェント：アハメド モハメド(エジプト)、マシュー・チョジック（アメリカ）

☆木を愛しすぎた男性

2005年、ジョエル・トーバーに人生を変えてしまうある出会いがあった。それは、カリフォルニア州のスタジアムにある駐車場で、ポツンと取り残されるように立っていたプラタナスの木。再会を果たした時には、無惨にも大半の枝が切られていた。木の孤独に共鳴し、木を愛するようになったジョエルは家族としてこの木を迎え入れ、保護と繁殖を目指すようになる。そしてジョエルの愛情とちょっと変わった“習慣”は、世界中の人を巻き込むムーブメントへと広がりを見せる。不思議だけどなぜか感動を呼ぶアメリカのVTRをご紹介。

☆危険なお仕事 ジャマイカ編

カリブ海に浮かぶ小さな島国ジャマイカ。手付かずの自然が溢れリゾート地としても人気だが、ここでの暮らしはかなり大変。常に危険と隣り合わせで、車が落ちそうな悪路とも闘いながら、生きるために工夫し前向きに乗り切る。「孫と一緒にコーヒー豆収穫を行うコーヒー農家」、「移動DJブースを手作りしてCDを手売りする男性」など、どんな状況でもテンション高く陽気に乗り越えるジャマイカならではの“習慣”と、たくましい暮らしぶりに密着。

☆鳩レース

エジプトの首都カイロ郊外にあるスラム街では、男性たちが人生をかけて、鳩を奪い合う“習慣”が！？勝てば一目置かれ、負けてしまうと肩身が狭くなるという、ちょっと変わった《習慣》と真剣勝負を追いかける。

その他、ちょっと笑える日常の“習慣”から世界の驚くべき“習慣”までドドッとご紹介します。

お楽しみに！