森保ジャパンに朗報！ 「筋肉系の負傷」で欠場した27歳日本代表の状態を所属クラブ指揮官が明かす「来週には復帰できると思う」
ザンクトパウリの日本代表DF安藤智哉の状態について指揮官が明かした。
安藤、藤田譲瑠チマ、原大智が所属するサンクトパウリは現地２月28日、ブンデスリーガの第24節で町田浩樹が離脱中のホッフェンハイムと敵地で対戦。１−０で勝利を収めた。
この一戦で、直近のリーグ戦５試合連続でフル出場していた安藤はメンバー外。クラブは「筋肉系の負傷」とリリースしていた。
ファンからは心配の声が上がっていたなか、ザンクトパウリの地元メディア『MOPO』によれば、安藤のホッフェンハイム戦の欠場は予防措置のためだったという。アレクサンダー・ブレシン監督は安藤について「来週には復帰できると思う」と述べた。
指揮官のコメントを踏まえれば、安藤の怪我は重症ではなさそうだ。ザンクトパウリだけでなく、南野拓実や久保建英、遠藤航など怪我人が相次いでいる森保ジャパンにとっても朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
