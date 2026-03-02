森⼭直太朗が、最新アルバム2作から6作⽬のMVとなる「さりとて商店街」のミュ ージックビデオを公開した。

「さりとて商店街」は、祝祭的なブルーグラスサウンド溢れるニューアルバム 『Yeeeehaaaaw』に収録されたライブでの⼈気楽曲。森⼭直太朗本⼈による落語調の語りから始まり、商店街の情景を歌う、ポップさの中に哀愁が感じられる⼀曲だ。

公開されたミュージックビデオは、神奈川県・磯⼦駅近くの浜マーケットという実際の商店街で全編が撮影された。全国ツアーを⼀緒にまわっているバンドメンバーが顔 を⽩塗りして総出演。コミカルで、どこか懐かしさを感じるレトロな映像美となっている。監督を務めたのは、森⼭直太朗作品では「ロマンティーク」、「⽣きている」 などのミュージックビデオを⼿がけた映像作家のQQQ監督。

また、今作MV公開にあわせ商店街をテーマにしたポッドキャスト番組『さりとて商店街』の配信がスタートした。このポッドキャスト番組は森⼭直太朗本⼈が全国の商店街を巡り、触れ合い、 語り合う街ブラ番組で、Spotifyなどの⾳楽配信サービスで聴くことができる。

さらに、現在開催中の＜森⼭直太朗 Two jobs tour 2025〜26『あの世 でね』〜「⼸弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜＞のツアーファイナルとして、7/3(⾦)東京・NHKホール、そして急遽、6/22(⽉)⼤阪・新歌舞伎座の2公演（どちらも「Yeeeehaaaaw!」公演)、が発表されチケット発売が開始となった。

◾️＜森山直太朗 Two jobs tour 2025〜26『あの世でね』〜「弓弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜＞

ツアー特設サイト：https://naotaro-tour.com/anoyodene/ ◆チケット料⾦：8,500円（税込）

◆チケット詳細】

券種：指定席

⼊場制限：3歳以下⼊場不可／４歳以上チケット必要

枚数制限：先⾏１申し込みお⼀⼈様4枚まで ※各公演の他チケット先行・一般発売日や今後のツアースケジュール、その他詳細については随時更新されますので、ツアー特設サイトをご確認ください。 ＜先行スケジュール＞

ファンクラブ「直ちゃん倶楽部」年額会員先行

受付期間 3/2(月)18:00 〜 3/15(日)23:59 入金期間：3/19(木)18:00 〜 3/23(月)23:59 ファンクラブ「直ちゃん倶楽部」年額 2 次／月額会員先行

受付期間 3/25(水)12:00 〜 3/31(火)23:59 入金期間：4/4(土)18:00 〜 4/8(水)23:59 オフィシャル先行

受付期間 4/10(金)12:00 〜 4/19(日)23:59 入金期間：4/22(水)18:00 〜 4/26(日)23:59

先行受付 URL https://naotaro-tour.com/anoyodene/

チケットに関してのお問い合わせ先 チケットぴあ https://t.pia.jp/help/

【公演名】

森⼭直太朗 Two jobs tour 2025〜26『あの世でね』〜「⼸弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜

【チケット料⾦】 8,500 円（税込） 【チケット詳細】

券種：指定席

⼊場制限：3歳以下⼊場不可／4歳以上チケット必要

枚数制限：先⾏1申し込みお⼀⼈様4枚まで 終了公演は割愛

2026年

3⽉8⽇（⽇）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場【Yeeeehaaaaw!】

3⽉20⽇（⾦祝）⼤阪・フェスティバルホール【Yeeeehaaaaw!】

3⽉21⽇（⼟）奈良・なら 100 年会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】

3⽉25⽇（⽔）東京・昭和⼥⼦⼤学⼈⾒記念講堂【Yeeeehaaaaw!】

3⽉27⽇（⾦）⽯川・⽯川県⽴⾳楽堂 コンサートホール【⼸弦葉】

4⽉4⽇（⼟）愛知・愛知県芸術劇場 コンサートホール【⼸弦葉】

4⽉5⽇（⽇）三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢【Yeeeehaaaaw!】

4⽉9⽇（⽊）北海道・札幌市教育⽂化会館【⼸弦葉】

4⽉11⽇（⼟）北海道・⼩樽市⺠会館【Yeeeehaaaaw!】

4⽉18⽇（⼟）⻑崎・諫早⽂化会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】

4⽉19⽇（⽇）福岡・福岡サンパレス【Yeeeehaaaaw!】

4⽉25⽇（⼟）⼭⼝・三友サルビアホール（防府市公会堂）【Yeeeehaaaaw!】

4⽉26⽇（⽇）広島・東広島芸術⽂化ホール くらら ⼤ホール【⼸弦葉】

4⽉29⽇（⽔祝）宮城・東北⼤学百周年記念会館 川内萩ホール【⼸弦葉】

5⽉2⽇（⼟）新潟 ⻑岡市⽴劇場 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】

5⽉3⽇（⽇）富⼭ 新川⽂化ホール（ミラージュホール）【Yeeeehaaaaw!】

5⽉8⽇（⾦）⾹川 サンポートホール⾼松 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】

5⽉9⽇（⼟）愛媛 しこちゅ〜ホール（四国中央市市⺠⽂化ホール）⼤ホール 〜おり がみ〜【Yeeeehaaaaw!】

5⽉16⽇（⼟）⼭形 やまぎん県⺠ホール（⼭形県総合⽂化芸術館）【Yeeeehaaaaw!】

5⽉17⽇（⽇）福島 ふくしん夢の⾳楽堂（福島市⾳楽堂）⼤ホール【⼸弦葉】

5⽉22⽇（⾦）岡⼭ 岡⼭芸術創造劇場 ハレノワ ⼤劇場【Yeeeehaaaaw!】

5⽉23⽇（⼟）⿃取 ⽶⼦市公会堂【Yeeeehaaaaw!】

5⽉29⽇（⾦）東京 浅草公会堂【Yeeeehaaaaw!】

6⽉5⽇（⾦）福井 福井県⽴⾳楽堂 ハーモニーホールふくい ⼤ホール【⼸弦葉】

6⽉12⽇（⾦）神奈川 カルッツかわさき【Yeeeehaaaaw!】

6⽉19⽇（⾦）⻑野 レザンホール（塩尻市⽂化会館）【Yeeeehaaaaw!】

6⽉21⽇（⽇）京都 京都コンサートホール ⼤ホール【⼸弦葉】

6⽉30⽇（⽕）東京 J:COM ホール⼋王⼦【⼸弦葉】

6⽉22⽇(⽉) ⼤阪 新歌舞伎座【Yeeeehaaaaw!】

7⽉3⽇(⾦) 東京 NHK ホール【Yeeeehaaaaw!】

◾️アルバム『弓弦葉』

2025年10月17日（金）発売

価格：6,600円（税込） 品番：POCS-25146

仕様：1形態（1CD＋1Blu-ray） ◆収録内容

【CD】

1.序・弓弦葉 作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗

2.生きている 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：トオミヨウ

3.とどのつまり僕は 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：トオミヨウ

4.愛の花 〜I’m not in there〜 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：大口俊輔

ゲストボイス：内田也哉子

5.葉隠 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：大口俊輔

6.新世界 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗

※映画『素晴らしい世界は何処に』主題歌

7.森の小さなレストラン 作詞：御徒町凧 作曲：森山直太朗

編曲：田中庸介

※手嶌葵提供曲のセルフカバー

8.僕と自由と 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：トオミヨウ

9.静流 作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗

10.あの世でね（Unplugged） 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗

※映画『風のマジム』挿入歌

※CD音源には曲間にオリジナルサウンドが含まれております（全13曲）

【Blu-ray】

弓弦葉 in pejite『あらかじめ投げられていた石』

［収録曲］

1.序・弓弦葉

2.生きている

3.とどのつまり僕は

4.愛の花 〜I’m not in there〜

5.取れそうなボタン

6.森の小さなレストラン

7.静流

8.さもありなん

9.僕と自由と

10.青い朝

11.あの世でね 特設サイト：https://naotaro-tour.com/anoyodene/album/

◾️アルバム『Yeeeehaaaaw』

2025年10月17日（金）発売

価格：6,600円（税込） 品番：POCS-25147

仕様：1形態（1CD＋1Blu-ray） ◆収録内容

【CD】

1.Banquet！ 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗

2.High-five 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介

3.Yeeeehaaaaw！ 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介

4.Nonstop Rollin’ DOSA 作詞・作曲：森山直太朗

編曲：森山直太朗／櫻井大介

※ドラマ『地球の歩き方』挿入歌

5.なんかいいね。 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介

6.さりとて商店街 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介

7.遅咲きジャンゴ 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介

8.赤い鳥 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗

※ゲストコーラス：森山良子

9.あの海に架かる虹を君は見たか

作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗

10.バイバイ 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗

11.あの世でね 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介

※映画『風のマジム』主題歌

※CD音源には曲間にオリジナルサウンドが含まれております（全18曲）

【Blu-ray】

『あの海に架かる虹を君は見たか』＆『バイバイ』Living session 特設サイト：https://naotaro-tour.com/anoyodene/album/