国民的ムード歌謡グループ・純烈の後上翔太（39）と、元AKB48総監督・横山由依（33）夫妻が、人気番組『新婚さんいらっしゃい！』に登場した。

【映像】純烈ファン歴11年の女性（全身緑のファッション）

2026年3月1日に放送された本番組は、MCの藤井隆と井上咲楽が、結婚したばかりのカップルをスタジオに招き、その出会いから新婚生活のエピソードまでを深掘りしていくトークバラエティ。

2024年12月に結婚した二人について、番組ではまず純烈ファンにインタビューを敢行した。

多くのファンから「いいカップル」「嬉しい」「結婚できて良かった」「AKBで育った人だから我慢強い人」と祝福ムードに沸くなか、全身緑のファッションで登場した、ファン歴11年で1年間で最高295公演も通い詰めるという筋金入りの後上推しのお姉様も登場。後上も「存じ上げてます」と彼女を知ってる存在だと明かす。

そんな「後上一筋」だという熱烈ファンの女性は、今回の結婚について「最初はすごくショックだったんですよ。いずれは結婚するとは思っていたけど、あまりに急な発表だったので驚きました」「でも2人の幸せな姿を見ているうちにジャンジャン応援しなきゃ行けないなと思いました」と本音を告白。スタジオで見守っていた後上と横山は「ありがとうございます」と感謝の言葉を述べていた。